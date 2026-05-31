Cultura POP

KPop Demon Hunters: aquí puedes reservar su juego de cartas coleccionables Energy Edition, caja de coleccionistas y sobres

Guerreras de cartas K-pop.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Solo era cuestión de tiempo para que Las guerreras K-pop o el grupo Huntr/X de KPop Demon Hunters conformado por Rumi, Mira y Zoey, saltan al mundo de los juegos de cartas coleccionables, dada la amplia fanaticada con la que gozan desde el estreno de su película animada en Netflix, las fabulosas figuras de colección de Hot Toys, los sets de LEGO, un libro arte y hasta una futura gira mundial.

KPop Demon Hunters: Collectible Trading Cards – Energy Edition es un juego de cartas fabricado por la compañía Kayou, que maneja otras licencias como Naruto y My Little Pony. Cada caja contiene 12 sobres con 8 cartas coleccionables de 11 niveles de rareza, diseñadas para coleccionistas y superfans que buscan las tarjetas más raras. Esta tiene un costo de $54 USD y se lanza el 14 de julio.

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Incluye ilustraciones exclusivas, cartas coleccionables serializadas y escenas icónicas inspiradas en la música y las actuaciones de KPop Demon Hunters. Por su parte, la caja de coleccionistas incluye 5 sobres por un precio de $28.33 USD, pero sale hasta el 31 de agosto.

Consigue impresionantes tarjetas SE inspiradas en el éxito ‘Golden’, ​​con acabados premium grabados con láser y numeración de cumpleaños serializada del 1 al 366. Colecciona tarjetas BP serializadas del 1 al 999, que capturan el electrizante momento previo al concierto con Huntr/X luciendo dinámicos trajes negros y una enérgica puesta en escena.

🎤

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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