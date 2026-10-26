KPop Demon Hunters continúa cazando fantasmas en Monopoly Go, además del juego de mesa de Hasbro y las cartas Deal

Mientras por un lado KPop Demon Hunters llega a la app para niños Toca Boca World, Monopoly Go de Scopely continúa su racha de popularidad en dispositivos móviles ahora con una colaboración ‘crossover’ que reúne no solo a la sensación del momento, las Huntr/X de KPop Demon Hunters, sino también a los icónicos Cazafantasmas o Ghostbusters.

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La temporada ‘Monster Mash’ tiene lugar hasta el 25 de noviembre, presentando a las Huntr/X, los Saja Boys y otros rostros conocidos. Allí encuentras un sinfín de minijuegos, una experiencia de concierto en vivo de Huntr/X y la Blocks Boutique, repleta de artículos temáticos para coleccionar dentro del juego.

Huntr/X y los Saja Boys también participan en carreras, acompañados por los Cazafantasmas a bordo de sus vehículos característicos. Puedes competir no solo por Seúl, sino también en los alrededores del 550 de Central Park West. Ya sea construyendo el Honmoon dorado o enfrentándote a Gozer, hay muchos monstruos a los que plantar cara. Es posible entrar en el icónico parque de bomberos de los Cazafantasmas y hacerte con tesoros increíbles. Además de llenar tu Luck-O’-Lantern (calabaza de la suerte) mientras recorres el tablero y desafiar a tus amigos en duelos de dados al estilo truco o trato.

Monopoly KPop Demon Hunters y Monopoly Deal

El juego de mesa Monopoly de Hasbro inspirado en KPop Demon Hunters llegó el pasado mes de agosto por $25 USD. Esta versión adapta la experiencia clásica de Monopoly, permitiendo a los jugadores recorrer un tablero personalizado que incluye personajes, ubicaciones y elementos de la trama del filme. En lugar de las propiedades tradicionales, los jugadores compiten por ganar seguidores, ensayar en lugares emblemáticos y luchar contra demonios, todo ello con el objetivo de convertirse en los ídolos y cazadores de demonios más exitosos del tablero.

Monopoly Deal: KPop Demon Hunters, por su parte, es una versión de cartas de Monopoly, diseñada para partidas rápidas, que se centra en la recolección de conjuntos y en el uso de cartas de acción temáticas basadas en la trama y los personajes de la película. Es un formato compacto y portátil, ideal para sesiones de juego breves, a diferencia del juego de mesa Monopoly convencional.

«Los jugadores podrán poner a prueba su talento estelar mientras ensayan en lugares emblemáticos para prepararse para su gran actuación. ¡Gana premios y conquista a tus fans mientras das caza a demonios… y a los demás jugadores! Gana quien consiga reunir al mayor número de fans al final de la partida. Este juego de mesa combina la mecánica clásica de Monopoly con los personajes, escenarios y temáticas de la exitosa película de animación de Netflix».

Es un divertido juego familiar, ideal tanto para disfrutar en pareja como en grupo, con capacidad para hasta cinco jugadores. Los juguetes y juegos de KPop Demon Hunters son, además, un regalo fantástico para cumpleaños o celebraciones, perfecto para niños a partir de 8 años, preadolescentes, adolescentes y adultos.