Las superestrellas Rumi, Mira y Zoey de Huntr/X emprenden una gira mundial con el KPop Demon Hunters Golden World Tour, una experiencia de concierto en vivo sin precedentes, inspirada en la película más popular de la historia de Netflix. Presentada por Mastercard, esta gira por grandes recintos comenzará en junio del 2027, llevando a los queridos personajes animados, la música, las coreografías y el espectáculo sobrenatural de KPop Demon Hunters a fans de todo el mundo.

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Al combinar tecnología de vanguardia con animación, acrobacias en vivo, artistas reales y una gran dosis de participación del público, el Golden World Tour dará vida al universo animado de KPop Demon Hunters como nunca antes se ha visto. Los fans podrán interactuar con su trío animado favorito, cantar y bailar al ritmo de la banda sonora que ha encabezado las listas de éxitos, e incluso ayudar a las Huntr/X a sellar el Honmoon.

Por supuesto, ninguna experiencia de KPop Demon Hunters estaría completa sin un poco de rivalidad por parte de los Saja Boys, o sin las adorables travesuras de Derpy Tiger. Desde el número inicial hasta la batalla final, este espectáculo inmersivo promete integrar al público en la historia, incluyendo actuaciones especiales, coreografías favoritas de los fans y muchas sorpresas a lo largo del camino.

La gira marca un nuevo hito para este musical animado, que ha acumulado más de 670 millones de visualizaciones en Netflix desde su estreno el 20 de junio del 2025. La banda sonora de la película ha acumulado más de 15 mil millones de reproducciones a nivel mundial, y su éxito más destacado, ‘Golden’, se ha convertido en la primera canción de K-pop en ganar tanto un Óscar como un Grammy.

¿Cuándo y dónde tendrá lugar la gira Golden World Tour de KPop Demon Hunters?

La gira Golden World Tour comenzará en Norteamérica en junio del 2027, para luego continuar por el Reino Unido y Europa durante el otoño. Más adelante se anunciarán fechas adicionales en Asia-Pacífico y Latinoamérica. En total, la gira recorrerá cerca de 50 ciudades y contará con más de 150 presentaciones a lo largo de 2027 y 2028.

¿Cómo conseguir entradas para la gira Golden World Tour de KPop Demon Hunters?

Las entradas para la gira Golden World Tour saldrán a la venta al público general el viernes 20 de noviembre a las 10:00 am (hora local). Además, habrá dos oportunidades para adquirir entradas de forma anticipada:

Miércoles 18 de noviembre a las 10:00 a. m. (hora local): comienza la preventa para titulares de tarjetas Mastercard.

Jueves 19 de noviembre, a las 10:00 am (hora local): comienza la preventa ‘For the Fans’ (para los fans). Los seguidores pueden registrarse en kpopdemonhunterstour.com.

También habrá un número limitado de experiencias y paquetes VIP, que podrán incluir asientos reservados en zonas preferentes, oportunidades para tomarse fotos en el escenario, fiestas previas al espectáculo, artículos exclusivos y mercancía personalizada.

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