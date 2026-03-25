KPop Demon Hunters: Huntr/X y Saja Boys también invaden los Combos Adultos de McDonald’s

La batalla de KPop Demon Hunters entre Huntr/X y Saja Boys llega a McDonald’s. La cadena de comida rápida ofrecerá dos menús inspirados en la película de Netflix, KPop Demon Hunters, a partir del 31 de marzo en mercados internacionales. Cada menú incluye un paquete de tarjetas coleccionables con una foto de Huntr/X o Saja Boys, y una tarjeta de acceso de Derpy el Tigre con un código QR que desbloquea contenido exclusivo a través de la app de McDonald’s. Dicho contenido es «la revelación especial del grupo que gane la Batalla por los Fans», según un comunicado de prensa de McDonald’s. Por ahora no hay figuras coleccionables para la Cajita Feliz.

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La película animada KPop Demon Hunters trata sobre Huntr/X, un grupo femenino de pop surcoreano que lucha contra demonios con su música. Saja Boys, una ‘boy band’ formada por demonios, intenta sabotear su misión. La banda sonora ha sido un éxito y la película ganó dos premios Óscar: uno por la canción ‘Golden’ y otro a la mejor película de animación. Ya se está preparando una secuela, que no llegará antes del 2029.

McDonald’s comenzará a servir el Menú Huntr/X, que incluye McNuggets, y el Desayuno Saja Boys, que viene con un Spicy Saja McMuffin.

El menú Huntr/X

Una orden de 10 McNuggets de pollo, un refresco mediano y las papas fritas Ramyeon McShaker, sazonadas con soya, ajo, sésamo y especias, inspiradas en el ‘snack’ de fideos favorito de Rumi, Mira y Zoey. Se espolvorea el sazonador en la bolsa McShaker, se agregan las papas fritas y se agita para distribuir el sazonador. El menú también incluye Salsa Hunter, descrita como «una salsa de chile dulce con toques de chile, ajo y pimienta, con el picante justo», y Salsa Demon, que es «una salsa de mostaza intensa, picante y ácida, de color morado, como los patrones de los demonios».

El desayuno de los Saja Boys

El McMuffin de salchicha con huevo viene cubierto con una salsa picante Saja. También incluye papas hash brown y un refresco pequeño.

«Desde las papas fritas Ramyeon McShaker hasta las salsas Demon acompañadas de refresco, cada detalle fue diseñado para que pareciera sacado directamente de una escena de la película», declaró Marian Lee, directora de ‘marketing’ de Netflix.

McDonald’s también presenta un nuevo postre inspirado en Derpy el Tigre, también de la película animada. El Derpy McFlurry combina helado cremoso de vainilla con perlas explosivas de frutos rojos en una salsa de frutos del bosque.

«Grandes cosas suceden cuando se unen dos grandes fandoms, y esta colaboración fue una combinación perfecta», declaró Alyssa Buetikofer, directora de ‘marketing’ y experiencia del cliente de McDonald’s. «Encontramos formas auténticas de unir nuestros mundos icónicos, invitando a los fans de Huntr/X y Saja Boys a participar en la rivalidad de una manera que se siente fiel a la película e inconfundiblemente McDonald’s».