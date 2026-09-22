KPop Demon Hunters lleva a las/os fans de Huntr/X a una experiencia inmersiva

KPop Demon Hunters: The Immersive Experience llega a Netflix House, ofreciendo a los fans la oportunidad de adentrarse en el mundo de KPop Demon Hunters para vivir una aventura totalmente nueva, interactiva y llena de música con Rumi, Mira y Zoey. La experiencia se inaugura el 12 de noviembre en Netflix House Dallas y el 20 de noviembre en Netflix House Filadelfia. Las entradas saldrán a la venta para los suscriptores de Netflix el 29 de septiembre, mientras que el público general podrá adquirirlas a partir del 1ro de octubre. Los titulares de tarjetas de crédito Mastercard podrán acceder a las entradas desde el 22 de septiembre.

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KPop Demon Hunters: The Immersive Experience transporta a los fans al universo de la película de animación, comenzando entre bastidores con Huntr/X justo antes de la noche de estreno de la última parada de su gira mundial. Cuando Gwi-Ma irrumpe en escena, los visitantes se unirán a Huntr/X para restaurar el Honmoon y derrotar a los demonios por las calles de Seúl iluminadas con luces de neón. Los fans se sentirán parte de la aventura gracias a escenarios y pantallas interactivos, así como a la tecnología 3D.

Visitantes de todas las edades se sumergirán en la historia a través de la música y desafíos lúdicos que cuentan con actores en vivo y animaciones personalizadas. Toda esta experiencia inolvidable estará ambientada con los éxitos de la banda sonora de la película –galardonada con premios Grammy y de la Academia–, incluyendo temas favoritos de los fans como ‘How It’s Done’, ‘Soda Pop’, ‘Golden’ y más.

Por primera vez, los fans podrán conocer de cerca a Derpy Tiger y Sussie Bird. Derpy Tiger cobra vida gracias a la técnica de marionetas creada en colaboración con Jim Henson’s Creature Shop. Sussie Bird también estará posada cerca para ofrecer su característica variedad de gorjeos y graznidos.

Ambas sedes de Netflix House ofrecerán también oportunidades exclusivas para tomarse fotos relacionadas con KPop Demon Hunters, así como nuevos productos. opciones de comida y bebidas temáticas. KPop Demon Hunters: The Immersive Experience se inaugura el 12 de noviembre en Netflix House Dallas (ubicado en Galleria Dallas) y el 20 de noviembre en Netflix House Philadelphia (ubicado en King of Prussia Mall).

Si quieres reservar entradas para Dallas, visita este enlace; para Filadelfia, visita este otro.

Fechas clave de KPop Demon Hunters: The Immersive Experience

22 de septiembre: inicio de acceso a entradas para titulares de tarjetas de crédito Mastercard.

29 de septiembre: inicio de la preventa para suscriptores de Netflix.

1ro de octubre: inicio de la venta de entradas al público general.

Las entradas de admisión general arrancan desde los $39 USD, y las entradas para niños de 3 a 12 años, desde los $34 USD.

Los fans que busquen una experiencia aún más especial pueden adquirir un paquete VIP, con precios desde $89 USD (de lunes a jueves) y $99 (de viernes a domingo). La entrada VIP incluye acceso durante todo el día a la sala VIP de Netflix House, entrada prioritaria a KPop Demon Hunters: The Immersive Experience en cualquier momento del horario de apertura del día de la visita y un regalo temático exclusivo hasta agotar existencias.