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KPop Demon Hunters: The Deluxe Screen Comic incluye escenas inéditas de las Huntr/X, Rumi, Mira y Zoey

De la película al cómic.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Netflix y Penguin Random House lanzaron KPop Demon Hunters: The Deluxe Screen Comic, una adaptación en formato cómic de 704 páginas basada en la película de Sony Pictures Animation, protagonizada por Rumi, Mira, Zoey –las Huntr/X– y los Saja Boys. Esta colección de dos libros es publicada por Inklore, perteneciente a Penguin Random House, tiene un precio de 42 dólares estadounidenses.

KPop Demon Hunters comic
KPop Demon Hunters comic

KPop Demon Hunters: The Deluxe Screen Comic adapta la película completa en secuencias ilustradas. También incluye las letras de toda la banda sonora –como ‘Hunter’s Mantra’ y ‘Jinu’s Lament’–, lo que permite a los lectores seguir la historia a la par de sus referencias musicales. Igualmente viene en un estuche con acabado holográfico y un diseño en el lomo que representa la doble identidad de Rumi. Los dos volúmenes poseen formato de tapa blanda con solapas y detalles estampados en lámina metálica. Además de dos pósteres desplegables, uno dedicado a Huntr/X y otro a los Saja Boys.

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KPop Demon Hunters comic

La adaptación al cómic se basa en el guion de Danya Jimenez, Hannah McMechan, Maggie Kang y Chris Appelhans. Kang y Appelhans también dirigieron la película original de Netflix.

Si quieres más de KPop Demon Hunters, puedes encontrar cartas Magic, sets de LEGO, figuras Hot Toys, libro arte y otros productos de las Huntr/X, así como una colaboración con Monopoly de Hasbro y otra con el juego creativo Toca Boca World.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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