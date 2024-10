La banda Green Day lanza un nuevo cartucho para Game Boy

La banda de rock Green Day anunció Dookie Demastered, una colección de artículos extraordinariamente únicos que reproducen temas individuales del icónico álbum de 1994, Dookie. Aunque estos productos ‘vintage’ solo se pueden comprar en Estados Unidos, es a través de un sorteo limitado. Hacerse con uno es cuestión de suerte entre los registrados. Los artículos incluyen cada uno un tema musical de Dookie.

Por ejemplo, hay un disquete (Having a Blast), un timbre (Longview), un Big Mouth Billie Bass (Basket Case), un Teddy Ruxpin (Chump) y hasta un cepillo de dientes eléctrico (Pulling Teeth). Lo que realmente nos llama la atención, por obvias razones, es un cartucho de Game Boy genuino que reproduce la totalidad de Welcome to Paradise en cualquier consola compatible.

Acá la canción original, en la cual se basa la versión 8-bit de Game Boy.

Limitado a solo 25 copias numeradas a $39 USD c/u, cada cartucho tiene la posibilidad de convertirse en uno de los más coleccionables de Game Boy. Es importante aclarar que no hay juego alguno, solo la canción programada en el cartucho. Así que si eres fanático de Game Boy y un poco de Green Day, debes tenerlo, no, necesitas tenerlo. Puedes probar suerte intentando comprarlo en este enlace.

También puedes conocer y escuchar todos los artículos en el sitio oficial de Dookie Demastered.