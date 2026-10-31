La casa y Bird Studio de Akira Toriyama han sido demolidos y los fanáticos de todo el mundo están furiosos

Tras el fallecimiento del legendario mangaka Akira Toriyama —en marzo del 2024— los fanáticos de su obra no han dejado de estar pendiente del futuro y cualquier movimiento que se haga de su obra. En esta ocasión, la polémica y el descontento —a nivel global— han surgido tras confirmarse el inicio del proceso de demolición de la histórica edificación que albergaba tanto la casa de akira Toriyama como el famoso Bird Studio, ubicada en la ciudad de Kiyosu, prefectura de Aichi en Japón. La pérdida de este inmueble, considerado por muchos como un sitio de alto valor cultural e histórico por haber sido el lugar donde Toriyama creó el manga de Dragon Ball, ha desencadenado intensos debates.

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¿Qué sabemos sobre la demolición de la casa y estudio de Akira Toriyama?

Imagen vía Kamisama Explorer en X.

Bird Studio fue establecido por Akira Toriyama en el año 1983, posterior al éxito alcanzado por su manga Dr. Slump. La estructura, un llamativo inmueble de color amarillo cuya arquitectura fue diseñada por el propio mangaka, funcionó durante décadas como su lugar de trabajo y residencia. De acuerdo con información contenida en un permiso de ocupación de vía pública emitido por la alcaldía de Kiyosu, las obras corresponden a la «instalación de andamios asociada a los trabajos de demolición de Toriyama Bird Studio». El documento señala que el período de ocupación comprende del 21 de octubre al 20 de noviembre de 2026, tras haber sido autorizado el 19 de octubre. Imágenes difundidas en redes sociales constatan la colocación de andamios, lonas de protección y conos de tráfico alrededor de la edificación.

¿Pero entonces, por qué demolieron la casa de Toriyama?

Respecto a los motivos del por qué demolieron la casa y el estudio de Akira Toriyama, no se ha emitido un comunicado oficial. En redes sociales han circulado diversas hipótesis. Por un lado, se ha especulado que el impuesto a las sucesiones e herencias en Japón —el cual puede alcanzar hasta un 55% sobre el valor del patrimonio individual— podría haber significado un reto financiero determinante para la familia si la propiedad estaba registrada a nombre personal del autor. Sin embargo, el impuesto de sucesiones suele declararse y abonarse dentro de los 10 meses posteriores al deceso. Es así que la venta o demolición del terreno podría no responder necesariamente a una incapacidad de pago de dicho tributo.

Paralelamente, registros corporativos indican que en agosto de 2026 se actualizó la información de la empresa Bird Studio Co., Ltd. En estos documentos se detalla el trasladando de su dirección corporativa a Kiyosu a Kita-Aoyama, en el distrito de Minato, Tokio. Adicionalmente, en la junta directiva figura como representante legal la esposa del autor, Yoshimi Toriyama junto a su hijo Sasuke Toriyama. Adicionalmente, en los registros están presentes Akio Iyoku y dos personas vinculadas a Shueisha (Katsura Naito y Tetsuhito Motoyasu). Esto ha llevado a debates —y especulaciones— sobre el grado de participación de la administración de la empresa y su junta directiva en la decisión.

Así las cosas con BIRD STUDIO.



La empresa trasladó sus oficinas a Tokio (su registro corporativo se actualizó en agosto de 2026).



Representante legal: Yoshimi Toriyama (esposa de Toriyama).



Directivos: Sasuke Toriyama, Akio Iyoku y dos personas vinculadas a Shueisha… pic.twitter.com/5uq2mrr39T — Sekai DB 世界 (@Sekai_DB) October 30, 2026

¿Cuáles han sido las reacciones del público y la industria?

La noticia sobre la demolición de este emblemático edificio generó un fuerte impacto entre figuras de la industria, activistas y la comunidad internacional. Kazuhiko Torishima, el polémico exeditor del manga de Dragon Ball, manifestó su tristeza expresando: «El lugar que visitaba una vez al mes… El lugar donde nacieron tantos personajes y obras está desapareciendo. Así que él realmente se ha ido…».

Por otra parte, el animador Naotoshi Shida cuestionó duramente la medida en redes sociales. En sus post, el animador señaló que la edificación albergaba un legado cultural conocido a nivel mundial del cual Japón debería estar orgulloso. Además, propuso que el gobierno o las autoridades locales debieron intervenir o promover iniciativas de financiamiento colectivo para convertir el sitio en un museo conmemorativo. Asimismo, el exdiputado de Tokio y activista Zenko Kurishita declaró que el dolor es compartido en todo Japón y el mundo. Adicionalmente, enfatizó que la decisión final debe recaer en la familia. Ya que, ellos son quienes conocen los últimos deseos de Akira Toriyama. Aunque instó a reflexionar sobre si el sector público y privado ofrecieron todas las alternativas posibles para su preservación.

The sorrow is shared throughout Japan and across the world. The decision should be left to his family, who are aware of his final wishes—though it is also important to consider whether the government and the private sector, both of which hold his achievements in the highest… https://t.co/lBaURjA7Jg — くりした善行 (Zenko)🇯🇵無所属/Anti-Censorship/C108 日曜西あ51a (@zkurishi) October 31, 2026

Ante el despliegue mediático y el descontento expresado por parte de la comunidad, diversos fanáticos y sectores del público han emitido llamados a la moderación y al respeto hacia la familia del autor. Se ha solicitado evitar la difusión masiva de fotografías y datos exactos del lugar de las obras para prevenir molestias a los vecinos de la zona y evitar situaciones de acoso o perturbación a la familia Toriyama. Los comunicados de los propios seguidores recuerdan que la mejor manera de honrar la memoria del creador es actuar con civismo, absteniéndose de realizar visitas turísticas o ingresar de forma no autorizada al terreno.