La Celebración 30.º Aniversario se toma el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon con muchos Pikachu, míticos, legendarios, entre otros

Para celebrar los 30 años de Pokémon, The Pokémon Company International presentó una expansión conmemorativa del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Celebración 30.º Aniversario, disponible en establecimientos comerciales de todo el mundo a partir del 16 de septiembre del 2026.
Celebración 30.º Aniversario de JCC Pokémon se trata de la primera expansión de JCC Pokémon en debutar con un lanzamiento mundial coordinado de forma simultánea en los mercados participantes, seguido de lanzamientos de productos adicionales a lo largo del año. Además, la nueva expansión contará con cartas holográficas y el regreso de cartas clásicas de gran popularidad.
En Celebración 30.º Aniversario, los fans podrán descubrir una nueva rareza de cartas, Rara Futurista, que ofrecerá nuevas y vibrantes ilustraciones creadas por el famoso artista japonés Yoshirotten. Cada carta de rareza Rara Futurista mostrará al Pokémon en una increíble imagen que evoca un sentimiento de esperanza en un futuro desconocido.
Además, cada sobre de refuerzo de Celebración 30.º Aniversario incluirá 1 de las 30 cartas holográficas de Pikachu únicas, cada una ilustrada por un artista diferente. Otras cartas nuevas de Celebración 30.º Aniversario mostrarán a numerosos Pokémon en distintos momentos del día y de la noche.
Asimismo, los fans podrán descubrir 30 cartas Pokémon clásicas, procedentes de las diversas décadas de historia del juego, que regresan en Celebración 30.º Aniversario. Cada una de estas cartas clásicas contará con un espectacular diseño holográfico.