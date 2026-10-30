La colaboración de S.H.Figuarts y V Jump presenta la primera figura de Goku basada en el Rey Mono, celebrando 200 coleccionables de la línea Dragon Ball

Tras la efigie de Goku en su traje de Yardrat, la línea S.H.Figuarts Dragon Ball de Bandai alcanza la impresionante cifra de 200 figuras coleccionables. Para celebrarlo, lo hacen en una colaboración con la revista V Jump que contiene una figura articulada –basada en una de las ilustraciones de Akira Toriyama de Goku como Sun Wukong el Rey Mono— y un libro de historia. La ilustración original de Akira Toriyama fue publicada en una Weekly Shonen Jump de 1989. La figura de Goku con su atuendo inspirado en el Rey Mono, es una edición especial por el 40.º aniversario de Dragon Ball, acompañada de un libro que repasa la historia de S.H.Figuarts.

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El libro contiene detalles sobre cada figura lanzada en la serie S.H.Figuarts Dragon Ball hasta ahora, todas en impresionantes colores. Además, tiene el mismo tamaño que un volumen de ‘manga’ de V Jump, por lo que encaja perfectamente en un estante junto a las copias del ‘manga’ de Dragon Ball. El libro también incluye entrevistas y columnas de los creadores detrás de la producción de esta increíble figura. La versión prototipo de Son Goku (Adelante a la aventura) ha sido elaborada por el mismo equipo de élite de escultores detrás de una multitud de figuras de Dragon Ball.

Esta rara versión de Goku fue dibujada especialmente para el Slogan Grand Prix celebrado en la edición No. 23 de la Weekly Shonen Jump de 1989. Para la figura se emplearon técnicas de vanguardia en el pecho, los hombros, la cintura, las rodillas y más, lo que proporciona una excelente adaptabilidad sin comprometer la apariencia. Los hombros, en particular, están equipados con el Sistema de Hombros Dinámicos y Móviles (patente en trámite), que permite poses como el icónico Kamehameha.

Para una pose aún más dinámica, la pieza Nyoibo incluida viene en una versión recta estándar y en una versión curva que crea una sensación de movimiento. Además, la envoltura alrededor de la cintura de Goku también tiene una parte intercambiable. Por supuesto, también viene con una gama de expresiones y piezas de muñeca intercambiables. La figura de 15 cm de altura aproximados junto con el libro de 112 páginas, tienen un precio de 13.200 yenes (cerca de $84 USD) en Tamashii Nations.