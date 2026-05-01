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La expansión del JCC Pokémon Megaevolución – Tinieblas Umbrías, cuenta con Mega Darkrai ex y Mega Zeraora ex

Destapa los tinieblos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

The Pokémon Company International anunció la nueva expansión del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Megaevolución – Tinieblas Umbrías, que saldrá al mercado el 17 de julio del 2026 en establecimientos comerciales de todo el mundo. Megaevolución – Tinieblas Umbrías de JCC Pokémon contará con Pokémon Megaevolución presentes en el contenido descargable Megadimensión del juego Leyendas Pokémon: Z-A.

Los Entrenadores descubrirán nuevas cartas, como la de Mega Darkrai ex, que emerge de entre las sombras con una presencia dominante, y la de Mega Zeraora ex, que descarga un golpe electrizante. La expansión también cuenta con Mega Chandelure ex y Mega Excadrill ex, que traen estrategias dinámicas y combates potentes.

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Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

  • 6 Pokémon ex Megaevolución
  • 4 Pokémon ex
  • 11 Pokémon de rareza Rara Ilustración
  • 18 cartas de Pokémon y de Entrenador de rareza Rara Ultra
  • 6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Los jugadores podrán encontrar la expansión Megaevolución – Tinieblas Umbrías en los sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones disponibles en establecimientos comerciales de todo el mundo.

Los jugadores de JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar con la expansión Megaevolución – Tinieblas Umbrías antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán el 4 de julio del 2026 en las tiendas participantes.

Antes del lanzamiento de la versión física, los Entrenadores podrán jugar con la expansión Megaevolución – Tinieblas Umbrías desde el 16 de julio del 2026 en JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Además, podrán coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos, así como recibir recompensas dentro del juego al iniciar sesión.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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