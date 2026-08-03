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La figura Hot Toys de Magneto para Avengers: Doomsday finalmente nos deja ver al mutante como debió ser desde la primera película de X-Men

Tienes mucho hierro en tu sangre.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

X-Men del año 2000 tiene el honor de ser una de las primeras producciones relativamente modernas basadas en los héroes de Marvel, después de Blade y antes de las películas de Spider-Man de Sam Raimi. No solo marcó el inicio de Hugh Jackman como Wolverine, también de Patrick Stewart como el profesor Charles Xavier y de Ian McKellen como el poderoso mutante omega Erik Lehnsherr o Magneto, maestro del magnetismo. Estos dos últimos actores y personajes vuelven a aparecer en Avengers: Doomsday de Marvel Studios, así que esperamos varias figuras de Hot Toys con su tradicional alta calidad.

Magneto Hot Toys figura

La figura coleccionable de Magneto a escala 1:6 de Hot Toys, inspirada en su aparición en Avengers: Doomsday de Marvel Studios. Esta figura, magistralmente elaborada a partir de la interpretación de McKellen como el maestro del magnetismo, presenta una cabeza con casco de diseño renovado, equipada con ojos móviles independientes. Para un realismo sin precedentes, la figura luce un cabello ondulado gris claro, meticulosamente implantado y hecho de lana, que se extiende desde debajo de su característico casco.

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Magneto Hot Toys figura

Con una altura aproximada de 30 cm, el traje de Magneto ha sido recreado a la perfección con una precisión fiel a la película. El atuendo táctico incluye una túnica de manga larga a medida, un cinturón con hebilla del logo de la X, pantalones a juego y botas negras altas. Su imponente silueta se completa con una espectacular capa gris con forro interior color burdeos. La figura incluye seis manos intercambiables para lograr poses dinámicas, además de una base especialmente diseñada con el logo de la película Avengers: Doomsday.

Magneto Hot Toys figura
Magneto Hot Toys figura

Dedicado a manipular campos magnéticos para proteger a los mutantes, la llegada de Magneto anuncia una alianza que sacudirá el multiverso, donde su control absoluto sobre el metal se convierte en un arma crucial contra la amenaza cósmica del Doctor Doom. La figura tiene un precio de $285 USD y ya se puede reservar, despachada entre julio y diciembre del 2027.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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