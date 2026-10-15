La grandiosa figura de Junko Enoshima que celebra el aniversario 15 de Danganronpa

Spike Chunsoft celebró en noviembre del 2025 el aniversario 15 de Danganronpa, presentando una figura a escala 1/7 de Junko Enoshima, que se lanzará en febrero del 2027 por un precio de 29.800 yenes o $189 USD. La figura de Good Smile Company ha sido esculpida por Ajiken y Koke, cuenta con el trabajo de pintura de Kenji Ando y la colaboración en la composición de Masaki Apsy. Junko aparece representada junto a Monokuma y Monomi. Tiene una altura aproximada de 280 mm con ‘stand’ incluido.

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Danganronpa 2: Goodbye Despair es una novela visual de aventuras desarrollada por Spike Chunsoft. Se lanzó originalmente para PlayStation Portable en 2012 y después en PlayStation Vita, PlayStation 4, PC y otras plataformas. Como secuela directa de Danganronpa: Trigger Happy Havoc, la historia sigue a un nuevo grupo de 16 estudiantes definitivos (Ultimate), quienes por culpa de Monokuma, quedan atrapados en la isla tropical de Jabberwock.

El ‘remake’ del segundo juego de Danganronpa también hace parte de este aniversario, mantendrá el mismo reparto y la misma narrativa que el título original, pero con un apartado visual y una presentación renovados. Además, incluirá un nuevo escenario con víctimas, culpables y trucos diferentes. El juego conservará todo el contenido de la entrega original.

Los estudiantes se ven obligados a participar en un «juego de asesinatos» en el que la única forma de escapar es matar a un compañero y sobrevivir al posterior juicio escolar. El protagonista, Hajime Hinata, debe investigar asesinatos cada vez más complejos, reunir pruebas y participar en juicios que combinan acertijos lógicos, interrogatorios cruzados y minijuegos.

Danganronpa 2×2 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch y PC a través de Steam a principios del 2027.