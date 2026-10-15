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La grandiosa figura de Junko Enoshima que celebra el aniversario 15 de Danganronpa

Manipuladora y líder de Ultimate Despair.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Spike Chunsoft celebró en noviembre del 2025 el aniversario 15 de Danganronpa, presentando una figura a escala 1/7 de Junko Enoshima, que se lanzará en febrero del 2027 por un precio de 29.800 yenes o $189 USD. La figura de Good Smile Company ha sido esculpida por Ajiken y Koke, cuenta con el trabajo de pintura de Kenji Ando y la colaboración en la composición de Masaki Apsy. Junko aparece representada junto a Monokuma y Monomi. Tiene una altura aproximada de 280 mm con ‘stand’ incluido.

Danganronpa 2: Goodbye Despair es una novela visual de aventuras desarrollada por Spike Chunsoft. Se lanzó originalmente para PlayStation Portable en 2012 y después en PlayStation Vita, PlayStation 4, PC y otras plataformas. Como secuela directa de Danganronpa: Trigger Happy Havoc, la historia sigue a un nuevo grupo de 16 estudiantes definitivos (Ultimate), quienes por culpa de Monokuma, quedan atrapados en la isla tropical de Jabberwock.

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El ‘remake’ del segundo juego de Danganronpa también hace parte de este aniversario, mantendrá el mismo reparto y la misma narrativa que el título original, pero con un apartado visual y una presentación renovados. Además, incluirá un nuevo escenario con víctimas, culpables y trucos diferentes. El juego conservará todo el contenido de la entrega original.

Los estudiantes se ven obligados a participar en un «juego de asesinatos» en el que la única forma de escapar es matar a un compañero y sobrevivir al posterior juicio escolar. El protagonista, Hajime Hinata, debe investigar asesinatos cada vez más complejos, reunir pruebas y participar en juicios que combinan acertijos lógicos, interrogatorios cruzados y minijuegos.

Danganronpa 2×2 estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch 2, Switch y PC a través de Steam a principios del 2027.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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