La industria del anime y los videojuegos se despide de Atsuko Tanaka, la voz de Bayonetta

El pasado 20 de agosto, la comunidad del anime y los videojuegos recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de la reconocida actriz de voz (seiyu) Atsuko Tanaka. Su voz dio vida a personajes icónicos como la Mayor Motoko Kusanagi en Ghost in the Shell, Caster en la franquicia Fate, Lisa Lisa en JoJo’s Bizarre Adventure y Bayonetta entre muchos otros papeles iconicos que interpreto Atsuko Tanaka. Diversas compañías dela industria del ‘anime’ y los videojuegos en Japón han expresado públicamente sus condolencias y gratitud hacia la artista, destacando su invaluable contribución en cada uno de los proyectos en los que participó.

Cuenta oficial de la franquicia de videojuegos Atelier

Atsuko Tanaka-san, quien interpretó a Astrid en Atelier Rorona, ha fallecido. Nos gustaría expresar nuestra gratitud por su cautivadora interpretación de la excéntrica maestra, y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias.

Atlus

Nos gustaría expresar nuestras más profundas condolencias al enterarnos del fallecimiento de Atsuko Tanaka-san. Ella dio vida a varios personajes en las obras de Atlus, como Lilith en Shin Megami Tensei V Vengeance y Amazon en Dragon’s Crown, con su maravillosa voz. Rezamos para que su alma descanse en paz.

Azur Lane

Atsuko Tanaka-sama ha fallecido.

Ella apareció en muchas obras maestras que impresionaron al público y nuestro equipo. También proporcionó las voces de Hood y Tirpitz en Azur Lane y ha apoyado al juego desde su inicio.

Oramos sinceramente para que su alma descanse en paz.

CD Projekt Red Japan

Lamentamos profundamente la muerte de Atsuko Tanaka-san, quien interpretó a Yennefer de Vengerberg en The Witcher 3: Wild Hunt. Muchas gracias por aparecer en este juego.

#Compass 2.0 Combat Providence Analysis System

La actriz de voz Atsuko Tanaka-san, quien dio voz a Violetta Noir en #Compass, ha fallecido.Nos gustaría expresar nuestra sincera gratitud por darle vida al héroe de esta obra y nos gustaría orar para que su alma descanse en paz. De parte de todos en la gerencia.

Devil May Cry

Tanaka Atsuko-san, quien interpretó el papel de Trish en la serie Devil May Cry, ha fallecido.

Nos gustaría expresar una vez más nuestra gratitud por sus apariciones y su encantadora interpretación de Trish, y ofrecemos nuestras más profundas condolencias.

El equipo de la serie Devil May Cry

Fate Grand Order

FGO PROJECT — 【公式】Fate/Grand Order (@fgoproject) August 20, 2024

No podemos ocultar nuestra conmoción ante la noticia del fallecimiento de Atsuko Tanaka-san, quien interpretó a Carmilla, Jing Ke y Medea en Fate Grand Order.

Nos gustaría expresar nuestra gratitud por su participación en esta obra y ofrecer nuestras más sinceras condolencias.

PROYECTO FGO

Frieren: Beyond Journey’s End

Atsuko Tanaka-san, quien interpretó a Flamme en Frieren: Beyond Journey’s End, falleció el 20 de agosto de 2024.

Nos gustaría expresar una vez más nuestra gratitud por su aparición y actuación en Frieren: Beyond Journey’s End y ofrecemos nuestras más sinceras condolencias.

Genshin Impact

Nos gustaría expresar nuestras más profundas condolencias al escuchar la triste noticia del fallecimiento de Atsuko Tanaka-san, la actriz de voz de Code R Rhinedottir del Hexenzirkel en Genshin Impact.

Muchas gracias por compartir tu maravillosa voz.

Guardian Tales

El martes 20 de agosto de 2024, Atsuko Tanaka-san, quien interpretó a la pequeña ayudante de Santa, Rue, en Guardian Tales, falleció.

Nos gustaría agradecerle por aparecer en Guardian Tales y desear que su alma descanse en paz.

Ghost in the Shell

Tanaka Atsuko-sama, quien interpretó al personaje principal Kusanagi Motoko en la película de anime Ghost in the Shell, ha fallecido.

Desde el lanzamiento de Ghost in the Shell en 1995, Atsuko Tanaka-sama ha sido la unica que ha interpretado a «La Mayor» en muchos proyectos de la franquicia Ghost in the Shell, incluyendo Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, con su presencia que es tranquila, a la vez que poderosa y llena de encanto.

Nos gustaría expresar nuestra más sincera gratitud y nuestras más profundas condolencias.

Goddess of Victory: Nikke

Atsuko Tanaka-san, quien interpretó a la IA de supervisión de Ark, Enikk, en Goddess of Victory: NIKKE, ha fallecido.

Nos gustaría agradecerle por aparecer en este juego y ofrecer nuestras más sinceras condolencias.

El relaciones publicas de Goddess of Victory: NIKKE.

Gunma-chan

Atsuko Tanaka-san, quien interpretó el papel de Jessica en Gunma-chan, falleció el 20 de agosto.

Estamos muy tristes por esto.

Oramos sinceramente para que su alma descanse en paz.

The IDOLM@STER Cinderella Girls

Tanaka Atsuko-san, quien interpretó el papel de la directora gerente Mishiro en el anime para televisión The IDOLM@STER Cinderella Girls, ha fallecido.

Nos gustaría expresar nuestra sincera gratitud por su aparición en esta serie y su actuación, y ofrecemos nuestras más profundas condolencias.

JoJo’s Bizarre Adventure

Lisa Lisa, interpretada por Tanaka Atsuko-san, era digna, genial y, en general, maravillosa.

Rezamos para que su alma descanse en paz.

Jujutsu Kaisen

Tanaka Atsuko-sama, quien interpretó el papel de Hanami en Jujutsu Kaisen y dio vida al personaje, ha fallecido. Nos gustaría ofrecer nuestras más profundas condolencias y orar para que su alma descanse en paz. El equipo de relaciones publicas del anime de Jujutsu Kaisen.

Patlabor the Mobile Police

Nos gustaría expresar nuestras condolencias a Atsuko Tanaka-san, quien interpretó el papel de Saeko Misaki en Patlabor WXIII.

Aunque la muerte de Tanaka es triste, ella vivirá en cada personaje que interpretó. Y tal vez si miramos hacia un rascacielos, podríamos ver el tenue destello de su espíritu como la Mayor Motoko Kusanagi descendiendo al suelo.