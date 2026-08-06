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La moto de Bulma y Goku de la línea Desktop Real McCoy de MegaHouse vuelve a estar disponible entre las figuras de Dragon Ball

La fantástica aventura va a empezar.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Bandai Namco volverá a vender una versión de la figura de Bulma y Goku de Dragon Ball, original de 2017, donde ambos montan la motocicleta Hoipoi Capsule No. 9, como parte de la línea Desktop Real McCoy de MegaHouse. Su precio será de 12.980 yenes, cerca de 82 dólares estadounidenses. Esta moto de Bulma con el pequeño Goku a bordo estará disponible en Japón en febrero del 2027. Del mismo modo, otra figura de motocicleta pero con Goku y Chi-Chi adultos, será relanzada en octubre del 2026.

moto Bulma Goku figuras

Existen algunas variantes –incluyendo bootlegs o genéricas– de esta figura desde hace varios años. Una similar, más pequeña y de menor calidad, apareció como un kit de modelismo de la colección Mecha en 2003. Esta versión apareció por primera vez en enero del 2017, antes de este último lanzamiento limitado.

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moto Bulma Goku figuras
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Es posible colocar o quitar el cortavientos de cristal curvo. También se incluyen calcomanías opcionales para los espejos laterales que permiten ver el reflejo de Bulma. Mide aproximadamente 140 mm de largo. Igualmente podemos ver en la imagen promocional cómo se verá el espejo lateral si se elige la opción que muestra el reflejo de Bulma.

Por su parte, de Dragon Ball Z regresa la figura de Goku y Chi-Chi de la serie Desktop Real McCoy después de casi 10 años. Esta figura recrea la entrañable ilustración del ‘manga’ con Goku y Chi-Chi –de cabello azul– como esposos y adultos. Esta es la única imagen publicada que muestra a la feliz pareja dibujada a todo color. La motocicleta está fielmente reproducida hasta el último detalle y puede exhibirse por separado.

moto Bulma Goku figuras
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🐉

Doragon Bōru

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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