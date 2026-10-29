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La nueva colección de McDonald’s y Pokémon son 15 juguetes con forma de mini Cajita Feliz y cartas coleccionables, fecha para Latinoamérica

Solo si te comes la hamburguesa o los nuggets.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Como ya ha ocurrido en previas ocasiones, McDonald’s lanzará una nueva colección basada en la franquicia de entretenimiento más popular y rentable del mundo, que no es otra sino Pokémon. A partir del 10 de noviembre en mercados seleccionados, la cadena de Arcos dorados traerá de vuelta la Cajita Feliz de Pokémon con 15 diferentes mini juguetes inspirados en las propias cajitas felices. Igualmente, una de 15 cartas coleccionables acompañan el combo que, por cierto, también incluye hamburguesa o McNuggets como adición secundaria.

Los menús vienen en uno de tres motivos de Cajita Feliz, decoradas con Pikachu, Umbreon o Torchic. En su interior, se incluye uno de 15 juguetes diferentes y un par de cartas coleccionables, según informa The Pokémon Company. Además, es posible escanear un código QR para acceder a un juego digital de Pokémon. Guillaume Huin, director sénior de marketing de McDonald’s, señaló que los mini juguetes de Pokémon de la Cajita Feliz pueden convertirse en colgantes para enganchar a las llaves, a los bolsos o prácticamente a cualquier lugar.

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Cuándo salen los juguetes de McDonald’s y Pokémon en Latinoamérica

Los juguetes de Pokémon en McDonald’s llegan mientras Pokémon celebra su 30.º aniversario con eventos, productos promocionales y más cartas coleccionables. Si bien Estados Unidos los recibirán primero junto a Australia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, España y Fiji, la gran mayoría de países del mundo deberán esperar hasta diciembre y en Latinoamérica el turno del Centro Pokémon nos fue asignado para enero del 2027. Mientras que Reino Unido e Irlanda serán los últimos hasta febrero del 2027.

Estos son los 15 motivos de mini juguetes que los seguidores de Pokémon podrán encontrar en los respectivos locales de McDonald’s cuando estén disponibles en la Cajita Feliz, hasta agotar existencias.

Bulbasaur, Rowlet, Eevee, Charmander, Piplup, Minccino, Munchlax, Pikachu, Espurr, Weedle, Sobble, Torchic, Sprigatito, Umbreon, Squirtle.

🍔🍟

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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