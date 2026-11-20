The Pokémon Company International anunció que la nueva expansión del popular Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Megaevolución – Puños Fluidos, saldrá al mercado el sábado 6 de febrero del 2027 en establecimientos comerciales de todo el mundo. Las siguientes expansiones de JCC Pokémon seguirán saliendo al mercado los sábados.

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Megaevolución – Puños Fluidos contará con el debut de los Pokémon Megaevolución Z en JCC Pokémon, que fueron descubiertos por primera vez en el contenido descargable Megadimensión del videojuego Leyendas Pokémon: Z-A. Esta nueva expansión estará protagonizada por Mega Lucario Z, quien fluye con una confianza renovada. Los entrenadores también podrán descubrir más Pokémon poderosos, como Mega Garchomp Z, Mega Absol Z y Mega Glimmora.

Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión:

5 Pokémon ex Megaevolución

4 Pokémon ex

11 Pokémon de rareza Rara Ilustración

17 cartas de Pokémon, de Entrenador y de Energía Especial de rareza Rara Ultra

6 cartas de Pokémon y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Los jugadores podrán encontrar las cartas de Megaevolución – Puños Fluidos en forma de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y otras colecciones disponibles en los puntos de venta de todo el mundo.

Los jugadores de JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar a Megaevolución – Puños Fluidos antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán el 23 de enero del 2027 en establecimientos independientes.

Antes del lanzamiento de la versión física, los entrenadores podrán jugar con Megaevolución – Puños Fluidos desde el 4 de febrero del 2027 mediante la aplicación JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la aplicación, los jugadores podrán coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos, así como recibir recompensas dentro del juego.