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La nueva figura coleccionable de Nemesis basada en Resident Evil 3 Remake hecha por Capcom Figure Builder es gigante

Alejen a Jill de Nemesio.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Capcom presentó el más reciente producto de su serie de figuras coleccionables de alta calidad, Capcom Figure Builder Creator’s Model Nemesis, una figura a escala sexta de Nemesis basado en el modelo de Resident Evil 3 Remake. La figura en materiales PVC, ABS y hierro, modelo prepintado, tiene dimensiones de 460 × 273 × 267 mm (alto × ancho × profundidad) y su lanzamiento está previsto para el 10 de diciembre del 2026. Tiene un precio de 49.478 yenes, aproximadamente 1’140.000 pesos colombianos.

La figura de Nemesis de Capcom Figure Builder a escala 1/6 se basa en la versión rediseñada del ‘remake’, recreando fielmente su físico extremadamente musculoso, su rostro retorcido con la carne expuesta y el traje antibalas/antidisturbios ajustado a su cuerpo. El dispositivo de control que alberga el núcleo NE-α en su pecho también está meticulosamente elaborado con estructuras y tuberías de componentes precisas. Con una altura aproximada de 46 cm, la figura captura a la perfección la imponente presencia del «némesis» favorito de Jill Valentine.

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Nemesis figura Resident Evil 3
Nemesis figura Resident Evil 3

Gracias a sus piezas intercambiables, la mano derecha puede recrear la pose con los tentáculos de NE-α extendidos, mientras que la izquierda puede equiparse con un lanzacohetes. Además, para conmemorar el aniversario 30 de la saga Resident Evil, se incluye una cabeza intercambiable con el diseño original de Resident Evil 3, que recrea el clásico y aterrador aspecto con una gran herida suturada en la parte superior de la cabeza más las encías y los dientes notablemente expuestos.

Nemesis figura Resident Evil 3
Nemesis figura Resident Evil 3

Nemesis, la acosadora criatura enemiga que apareció por primera vez en Resident Evil 3, es un arma biológica desarrollada por el Sexto laboratorio europeo de Umbrella Corporation. Fue creado a partir del T-103 Tyrant de Resident Evil 2, con el organismo parasitario NE-α implantado en su cuerpo para formar un cerebro secundario, lo que mejoró su inteligencia y capacidad regenerativa. Esto corrigió el defecto común de las bioarmas del virus T, que carecían de inteligencia y eran difíciles de controlar, sin perder su aterrador poder original. Puede comprender y ejecutar continuamente órdenes complejas, pronunciar palabras sencillas y posee gran habilidad en el uso de armas, persiguiendo sin descanso a los miembros de S.T.A.R.S. y sus aliados a lo largo de Raccoon City.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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