La nueva figura de Kingdom Hearts de la línea Grandista presenta a Sora con su diseño original

Bandai Namco, Disney y Square Enix anunciaron la llegada de una nueva figura coleccionable de Kingdom Hearts perteneciente a la línea Grandista de Banpresto. Esta figura está basada directamente en la apariencia clásica de Sora, que debutó en el Kingdom Hearts original para PS2 del 2002. El coleccionable comenzará a distribuirse inicialmente en las máquinas de juego de Japón el 25 de septiembre de 2026. Aunque aún no existe una fecha oficial para su comercialización global, se prevé que eventualmente esté disponible a nivel mundial a través de la tienda de Banpresto en Amazon, con un precio estimado que puede oscilar entre los 30 y 50 dólares (aproximadamente entre $93.500 y $156.000 pesos colombianos).

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¿Cuáles son las características de la nueva figura de la línea Grandista de Sora de Kingdom Hearts?

La nueva figura de la línea Grandista de Banpresto presenta a Sora vistiendo su característico enterizo rojo con cinturón azul, acompañado por su chaqueta con capucha de mangas cortas en tonos azul y blanco. En sus pies conserva sus icónicos y gigantes zapatos amarillos. El diseño destaca por ubicar su mano derecha apoyada sobre la parte superior de la Llave Espada original, la Kingdom Key.

Cabe resaltar que la llave espada cuenta con la cadena acoplada a su mango, la cual está elaborada con metal real y cuenta con su distintivo logotipo de la cabeza de Mickey Mouse en su extremo. Si bien esta es una figura que principalmente es diseñada para ser un premio de máquinas de gancho (UFO Catcher), cuenta con dimensiones sustanciales. Ya que, la nueva figura de la línea Grandista de Sora de Kingdom Hearts alcanza una altura aproximada de 24 centímetros.

El diseño de Sora en la siguiente entrega de Kingdom Hearts ya lo pudimos ver en el tráiler del D23 2026 y en el Nintendo Direct de junio de 2026, donde se exhibió su apariencia para los mundos de Quadratum y Coco. El Kingdom Hearts original fue lanzado inicialmente en PlayStation 2 y posteriormente llegó mediante la compilación HD 1.5 Remix a consolas de anterior generación. Ahora, este primer juego de la franquicia Kingdom Heart llegar a Switch 2, PlayStation 5 y Xbox Series X el 8 de octubre de 2026.