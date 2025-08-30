La nueva mascota virtual de Takara Tomy sensible al tacto con 157 Pokémon, repasamos el legado de dispositivos

La compañía de juguetes Takara Tomy es reconocida por desarrollar productos Pokémon desde los comienzos de la franquicia, principalmente figuras coleccionables. También han lanzado algunos juguetes electrónicos como la enciclopedia Pokédex y otros productos Pokémon con pantallas. En esta ocasión apuntan al mercado de las mascotas virtuales con la ‘Pokémon Poke-nade Monster Ball’ o Pokémon Friends Pokéball, que permite criar y cuidar a múltiples especies Pokémon en un dispositivo con forma de Pokébola y pantalla a todo color.

«Poke-nade» es un término que combina las palabras ‘Pokémon’ y ‘naderu’, palabra japonesa para acariciar, ya que un panel táctil superior es la función principal del juguete electrónico. Al consentir los Pokémon de esta manera, se generan todo tipo de reacciones en las criaturas virtuales. Depende la duración y velocidad de las caricias, estos reaccionan diferente y con variadas animaciones, creando un lazo más profundo con el compañero digital. Los entrenadores pueden incrementar su amistad con el Pokémon al jugar con ellos, cuidarlos y combatir.

Todas las interacciones y recuerdos son guardaddos en una función de diario. El dispositivo contiene 157 Pokémon diferentes para encontrar y amistar. Siete de estos son designados como compañeros Pokémon, completamente vocalizados y con animaciones más expresivas. Estos compañeros Pokémon son Pikachu, Eevee, Sprigatito, Fuecoco, Quaxly, Lucario y Sylveon. Los 150 Pokémon adicionales incluidos hacen parte de las nueve regiones principales del mundo Pokémon hasta la fecha. Aunque el juguete es exclusivo de Japón por el momento, viene en idiomas japonés e inglés.

‘Pokémon Poke-nade Monster Ball’ o Pokémon Friends Pokéball puede preordenarse a través de Amazon Japón por un precio de 7,480 yenes (unos 51 dólares estadounidenses) y estará disponible desde el 11 de octubre del 2025.

Legado de mascotas virtuales de Pokémon

Pocket Pikachu / Pokémon Pikachu

Esta de Takara Tomy no es la primera mascota virtual Pokémon ni de la compañía. Aunque otras han sido exclusivas de Japón y no sabemos si la nueva llegue a otros países, primero fue Jupiter Corporation la que desarrolló los contadores de pasos o podómetros Pocket Pikachu/Pokémon Pikachu en versiones monocromática y secuelas a color (PP2 GS), esta última compatible por medio infrarrojo con Pokémon Gold / Silver en Game Boy Color. No era necesario cuidar a Pikachu, más que acumular pasos para darle watts (20 pasos = 1 watt) como regalo y hacerlo un compañero feliz, una interesante propuesta diferencial a los Tamagotchi y Digivice de Bandai.

Pocket Pikachu (Japón)

Pokémon Pikachu 2 GS (América)

Pokémon Breeder mini

Más adelante desarrollaron una mascota virtual más apropiada para la miniconsola de Nintendo, Pokémon Mini, con el juego en cartucho pequeño Pokémon Breeder mini. Aquí se debía cuidar a Treecko, Torchic o Mudkip, pero el método de crianza era más profundo que el de otras mascotas virtuales del mercado. Incluía una mayor cantidad de texto con actividades, juguetes y habilidades por entrenar.

Pokémon Breeder mini

Pokéwalker

Solo hasta el lanzamiento de los ‘remakes’ Pokémon HeartGold / SoulSilver, los podómetros o contadores de pasos volvieron a incentivar caminar con el Pokéwalker, mejorando lo visto en Pocket Pikachu/Pokémon Pikachu y compatibilidad exclusiva con los juegos para Nintendo DS en los que venía incluido. Era posible transferir cualquier Pokémon de HG/SS al Pokéwalker para acumular pasos convertidos en watts, gastarlos para obtener objetos o combatir y capturar Pokémon en el mismo dispositivo, que variaban según la ruta elegida previamente. De nuevo, no era necesario criar al Pokémon transferido al Pokéwalker, pero al regresarlo a los juegos de DS podía subir de nivel.

Pokéwalker

Tamagotchi Pokémon Eevee

Por último y no menos importante, después de tantos años, finalmente Pokémon llegó al universo Tamagotchi como parte de las colaboraciones licenciadas, para ofrecer el primer Tamagotchi Pokémon y protagonizado por Eevee. Utilizando el modelo de Tamagotchi Nano –frecuentemente usado con otras IP–, este Tamagotchi minimiza significativamente las obligaciones de crianza, pues solo es necesario alimentar, jugar con y hacer feliz a la criatura en cuestión. Lo llamativo es la diversidad de formas adultas, que en el caso de Eeveetchi resulta en cualquiera de las ocho evoluciones de Eevee… y un Ditto.

Propiamente esta es la única mascota virtual oficial de Pokémon hasta la llegada de Pokémon Friends Pokéball.