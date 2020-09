Puede que esta sea la primera vez en diez años que el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) tenga que saltarse las tradicionales festividades en Corferias para otra ocasión. Debido al reciente periodo de aislamiento causado por el COVID-19, la organización tuvo que reestructurarse y adaptar su programación a un evento llamado “La Vigilia del Dragón”. No hubo muchos detalles, pero asumimos que sería un evento virtual, dadas las circunstancias que han obligado a otras famosas convenciones a tomar este formato.

No obstante, esta semana la organización de SOFA ha vuelto a informar que “La Vigilia del Dragón” ya no se efectuará como estaba programada para el próximo 8 de octubre. También agregan que no pueden confirmar una nueva fecha, pero será anunciado con anticipación para que todos los fans puedan prepararse.

SOFA tuvo sus inicios como una moderada convención relacionada con la cultura pop y las artes alternativas en el antiguo Centro Comercial Bima. Luego pasó a Corferias a establecerse como uno de los mejores eventos en los rubros anteriormente mencionados a nivel latinoamericano.

Con invitados de clase mundial y un sinfín de actividades por realizar dentro del recinto, este es uno de los pocos eventos que ha experimentado un lleno total, dejando a la espera a ansiosos aficionados para poder entrar.

La versión de SOFA 2019 en Corferias alcanzó una importante cifra de 180.000 visitantes en la duración del evento.

Estaremos vigilantes ante la llegada del dragón, el cual ojalá pueda arribar antes de finalizar este año lleno de desafíos y cambios.

Fuente: comunicado oficial de SOFA