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La original Tifa de Final Fantasy VII es el próximo modelo en la línea de figuras Structure Arts de Square Enix, se une a Cloud y Sephiroth

Delfín hasta el fin.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Si bien el diseño moderno de Tifa Lockhart en Final Fantasy VII Remake / Rebirth es uno de los más reconocidos en la actualidad por los jugadores jóvenes, los veteranos recuerdan con aprecio el diseño original de 1997 para la primera consola PlayStation. Después de la reciente figura coleccionable basada en FFVII Rebirth, el diseño clásico de Tifa vuelve a la onda con la línea Final Fantasy VII Structure Arts de Square Enix.

Tifa Final Fantasy figuras

Este nuevo modelo de figura fue presentado durante el Shizuoka Hobby Show 2026, cuenta con las proporciones de Tifa en las secuencias animadas y batallas de FFVII, no el estilo ‘super deformed’ de los segmentos exploratorios. A diferencia de la reimaginada Tifa, la clásica no cuenta con medias altas, shorts, ni brasier deportivo bajo la blusa blanca. Al ser menos realista, las piernas lucen notablemente más largas que el resto del cuerpo y el busto es más grande que el abdomen y la cintura.

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Tifa Final Fantasy figuras
Tifa Final Fantasy figuras

El modelo de Tifa tiene rostro cambiable entre un gesto neutral con sonrisa moderada y un grito de combate.

Entre la línea Structure Arts de FFVII también hay un modelo de Cloud lanzado en abril y viene otro de Sephiroth para agosto. Cada uno tiene un precio de $80 USD y es posible que la figura de Tifa cueste lo mismo en la tienda en línea de Square Enix..

Una vez sepamos cuándo sale la figura coleccionable de Tifa Final Fantasy VII Structure Arts estaremos informando.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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