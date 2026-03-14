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La preventa de Super Mario Galaxy: La película en Cinemark ofrece baldes y vasos coleccionables de Mario y Yoshi con luces y sonidos

Precios hacia las estrellas.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Super Mario Galaxy: La película llega a Colombia en preestreno el próximo miércoles 1ro de abril, y como hemos de esperar, los teatros preparan diferentes promociones para celebrar la segunda entrega animada en la gran pantalla de Nintendo e Illumination Entertainment. Cinemark es uno de esos teatros, que ofrecen vasos y baldes de crispetas coleccionables basados en imágenes y personajes oficiales de Super Mario Galaxy: La película.

Super Mario coleccionables Cinemark

Para poder acceder a estos coleccionables, debes hacer parte del Cine Club de Cinemark con una membresía Gold o Pro, que tiene un precio de $28.900 por año y $32.500 por mes, respectivamente. Con eso claro, puedes comprar cuatro diferentes combos de Super Mario Galaxy: La película, reclamables desde el 30 de marzo y todos en unidades limitadas hasta agotar existencias. Estos precios suben después de la fecha de estreno.

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La preventa del combo de vaso con luz led de Super Mario Galaxy: La película con bebida y crispetas, tiene un precio de $70.500 pesos colombianos. El combo de balde metalizado de Super Mario Galaxy: La película con bebida y crispetas, tiene un precio de $107.000 pesos colombianos.

Super Mario coleccionables Cinemark

Por su parte, el combo de Luma de Super Mario Galaxy: La película con crispetas y bebida tiene un precio en preventa de $192.000 pesos colombianos. Por último y no menos importante, el combo de Yoshi de Super Mario Galaxy: La película es el más costoso, a $214.100 pesos colombianos en preventa.

Super Mario coleccionables Cinemark

Aquí un mejor vistazo al balde de Yoshi y cómo guarda las crispetas en el huevo, gracias a los teatros AMC.

¿Qué opinas de estas opciones coleccionables de Super Mario Galaxy: La película? ¿Comprarás algunos de los combos?

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Galaxia coleccionable

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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