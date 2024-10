La primera colaboración de cartas Magic: The Gathering y Marvel es finalmente revelada

Las cartas de Magic: The Gathering ya han tenido colaboraciones con Jurassic Park, Fallout y Tomb Raider. Además de El señor de los anillos y Assassin’s Creed. Una de las colaboraciones anunciadas previamente era la de Wizards of the Coast y Marvel, presentada oficialmente durante la Comic Con de Nueva York. Las dos compañías revelaron cinco ‘drops’ de Secret Lair, cada uno con la temática de un superhéroe de Marvel diferente, que estarán disponibles en el sitio oficial de Magic a partir del 4 de noviembre.

Cada ‘drop’ consta de cinco cartas, una carta de criatura legendaria única y cuatro reimpresiones del pasado de Magic. La carta de criatura legendaria representa a uno de los cinco héroes destacados (Capitán América, Pantera Negra, Wolverine, Iron Man y Storm), mientras que las cuatro reimpresiones presentan una nueva ilustración del héroe correspondiente.

Cada uno de los cinco ‘drops’ estará disponible por $40 USD sin foil y $50 USD con tratamientos de foil arcoíris, y todos los que gasten $199 o más recibirán una reimpresión especial de Arcane Signet llamada Earth’s Mightiest Emblem, con la torre Avengers en la ilustración de la carta. Wizards Of The Coast también ha confirmado que el ‘superdrop’ de Marvel será una oferta por tiempo limitado con cantidades específicas de cada entrega.

Wizards Of The Coast también confirmó que el primer set estrella de la asociación tendrá como tema a Spider-Man y que el set se lanzará en 2025. No se proporcionó ninguna otra información sobre el set de Spider-Man en el panel.

Cuáles son las cartas incluidas en el ‘superdrop’ de Magic: The Gathering x Marvel

Secret Lair x Marvel’s Captain America

Carta única

Capitán América, primer vengador (Criatura legendaria – Héroe soldado humano)

Cuesta un maná rojo, uno blanco y uno azul lanzarlo

4 de poder/4 de resistencia

Habilidad 1: Lanzar – Paga tres manás genéricos y desancla un equipo de Capitán América: Inflige daño igual al valor de maná de ese equipo dividido como elijas entre uno, dos o tres objetivos.

Habilidad 2: Atrapar – Al comienzo del combate en tu turno, anexa hasta un equipo objetivo que controles a Capitán América

Reimpresiones

Captain America’s Aid (una reimpresión renombrada de Sigarda’s Aid)

Maniobra impecable

En las trincheras

Shield of War and Peace (una reimpresión renombrada de Sword of War and Peace)

Secret Lair x Marvel’s Black Panther

Carta única

Black Panther, rey wakandiano (Criatura legendaria – Héroe noble humano)

Cuesta un maná verde y uno blanco lanzarlo

2 de fuerza/2 de resistencia con dañar primero

Habilidad 1: Explorar el reino – Siempre que Black Panther u otra criatura que controles entre, pon un contador +1/+1 sobre la tierra objetivo que controlas.

Habilidad 2: Extraer vibranium – Paga tres manás genéricos para mover todos los contadores +1/+1 de la tierra objetivo que controlas a la criatura objetivo. Si uno o más contadores +1/+1 se mueven de esta manera, ganas esa cantidad de vidas y robas una carta.

Reimpresiones

Asegurar los páramos

Bendición de Bast (una reimpresión renombrada de Vigor primigenio)

Intervención heroica

Rascacielos de Wakanda (una reimpresión renombrada de Bastión de Karn)

Una ficha de guerrero única

Secret Lair x Marvel’s Wolverine

Carta única

Wolverine, el mejor que existe (Criatura legendaria – Héroe berserker mutante)

Cuesta un maná genérico, uno rojo y uno verde para lanzarlo

2 de fuerza/2 de resistencia

Habilidad 1: Letalidad inigualable – Duplica todo el daño que infligiría Wolverine.

Habilidad 2: al comienzo de cada paso final, si Wolverine infligió daño a otra criatura este turno, ponle un contador +1/+1.

3ra Habilidad: paga un maná genérico y uno verde para regenerar a Wolverine.

Reimpresiones

Berserk

Rito de iniciación

Ritmo de lo salvaje

Tanque de unión de adamantium (una reimpresión renombrada de The Ozolith)

Secret Lair x Marvel’s Iron Man

Carta única

Iron Man, titán de la innovación (Criatura legendaria – Héroe humano)

Cuesta tres manás genéricos, uno azul y uno rojo lanzarlo

4 de fuerza/4 de resistencia con las habilidades de volar y prisa

Habilidad: Industrialista genio – Siempre que Iron Man ataque, crea una ficha de Tesoro y luego puedes sacrificar un artefacto que no sea de criatura. Si lo haces, busca en tu biblioteca una carta de artefacto con un valor de maná igual a 1 más el valor de maná del artefacto sacrificado, ponla en el campo de batalla girada y luego baraja.

Reimpresiones

Explosión galvánica

Placa del comandante

Anillo solar

Feria del inventor

Una ficha de Tesoro única

Secret Lair x Marvel’s Storm

Carta única

Storm, fuerza de la naturaleza (Criatura legendaria – Héroe mutante)

Cuesta un maná genérico, uno verde, uno azul y uno rojo para lanzar

3 de fuerza/4 de resistencia con las habilidades de volar y vigilancia

Habilidad: Tempestad incesante – Siempre que Storm inflija daño de combate a un jugador, el siguiente hechizo instantáneo o de conjuro que lances este turno tiene tormenta. (Cuando lo lances, cópialo por cada hechizo lanzado antes de él este turno. Puedes elegir nuevos objetivos para las copias).

Reimpresiones

Rayo

Storm’s Will (una reimpresión renombrada de Jeska’s Will)

Tormenta de hielo

Ororo Borealis (una reimpresión renombrada de Manamorphose)

En materia de videojuegos, la próxima gran colaboración de Magic: The Gathering es con la franquicia Final Fantasy, planeada para 2025.

Vía: Wizards Magic Twitter