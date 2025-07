La próxima expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon es todo sobre la Megaevolución, conoce más detalles y sus contenidos

The Pokémon Company International anunció que Megaevolución, la nueva expansión del exitoso Juego de Cartas Coleccionables Pokémon, saldrá a la venta a partir del 26 de septiembre de 2025 en establecimientos comerciales de todo el mundo.

Presentada inicialmente el Día de Pokémon 2025, Megaevolución de JCC Pokémon será la primera expansión de la nueva serie que presentará el esperado regreso de los Pokémon megaevolucionados al JCC Pokémon. Estos poderosos Pokémon aparecieron por primera vez en JCC Pokémon en la serie XY y fueron vistos por última vez en la serie Sol y Luna. En la expansión Megaevolución, los jugadores podrán descubrir y coleccionar cartas de formidables Pokémon ex Megaevolución como Mega Lucario ex y Mega Gardevoir ex.

Aunque son muy poderosos, cuentan con un mayor número de PS e infligen un mayor daño con sus ataques que los Pokémon ex habituales, los Pokémon ex Megaevolución entregan tres cartas de premio al quedar fuera de combate. Además, los Pokémon ex Megaevolución aparecen en forma de Pokémon Básicos, Pokémon de Fase 1 o Pokémon de Fase 2, y no requieren un paso de Evolución adicional (por ejemplo, Mega-Lucario ex evoluciona de Riolu, no de Lucario).

Los jugadores también descubrirán un nuevo estilo artístico en los Pokémon ex Megaevolución de rareza Rara Ultra, que podrían incorporar a la ilustración la silueta de la versión convencional de dicho Pokémon. Por ejemplo, Lucario aparece como silueta en la carta Rara Ultra de Mega-Lucario ex. Asimismo, Megaevolución expandirá las cartas de rareza Rara Ultra más allá de las cartas de Pokémon y de Partidario con la introducción de cartas de Objeto, de Estadio y de Herramienta Pokémon de rareza Rara Ultra.

Estas son algunas de las cartas más destacadas de esta expansión

10 Pokémon ex Megaevolución

22 Pokémon de rareza Rara Ilustración

22 cartas de Pokémon ex Megaevolución y de Entrenador de rareza Rara Ultra

10 cartas de Pokémon ex Megaevolución y de Partidario de rareza Rara Ilustración Especial

Megaevolución estará disponible en forma de sobres de refuerzo, Cajas de Entrenador Élite y diversas colecciones en establecimientos comerciales de todo el mundo. Los jugadores de JCC Pokémon tendrán la oportunidad de jugar con Megaevolución antes de su lanzamiento en uno de los muchos torneos de Prelanzamiento que se llevarán a cabo dentro del programa de Play! Pokémon y que comenzarán a partir del 13 de septiembre en tiendas independientes.

Además, antes del lanzamiento de la versión física, los entrenadores podrán jugar con Megaevolución en formato digital desde el 11 de septiembre de 2025 mediante la app JCC Pokémon Live para dispositivos iOS, Android, macOS y Windows. Al iniciar sesión en la app, los entrenadores podrán coleccionar los nuevos Pokémon ex Megaevolución y combatir con ellos, así como recibir recompensas dentro del juego.