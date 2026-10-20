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La radiante princesa Zelda de Tears of the Kingdom en una no menos fantástica figura coleccionable deluxe de First 4 Figures

Justo antes de la última calamidad.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

La incorporación más reciente de First 4 Figures a su colección de The Legend of Zelda es la protagonista que da nombre a la saga, la princesa Zelda con cabello corto al principio de Tears of the Kingdom. Esta es la tercera figura coleccionable o estatuilla de Tears of the Kingdom en el catálogo de First 4 Figures, después de una de Link y la Espada Maestra deteriorada.

La figura de Zelda hecha en PVC mide aproximadamente 30 cm de altura y cuenta con un acabado de pintura de alta calidad, similar al de su modelo con cabello largo de Breath of the Wild. Este diseño en particular corresponde al inicio de Tears of the Kingdom, cuando Zelda explora las profundidades bajo el Castillo de Hyrule junto a Link. El otro atuendo de Zelda en el juego, de estilo zonnan, se ha visto anteriormente representado en la línea de figuras Figma de Good Smile Company y otras de Hasbro.

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Zelda First 4 Figures
Zelda First 4 Figures

Esta figura incluye una antorcha en su mano derecha y la tableta de Purah en la izquierda. Tanto la tableta como el diseño del sello de los santuarios zonnan en la base, cuentan con elementos que brillan en la oscuridad. La base incluye un número de edición limitada. Como ocurre con la mayoría de las estatuillas de First 4 Figures, existe una edición exclusiva disponible únicamente a través de su sitio web, que incorpora un detalle distintivo respecto a la versión estándar. La antorcha que Zelda sostiene en su mano derecha cuenta con iluminación LED, lo que le permite brillar de verdad.

Zelda First 4 Figures
Zelda First 4 Figures

Esta fantástica figura o estatuilla coleccionable de Zelda puede reservarse directamente en el sitio web de First 4 Figures a partir del 22 de octubre del 2026. Los precios tanto de la edición estándar como de la exclusiva se darán a conocer hasta el día del lanzamiento. Si te registras con tu correo electrónico en la página para recibir una notificación cuando la figura esté disponible, recibirás un cupón de descuento de $5 USD, aplicable al precio de compra de la efigie de la princesa.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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