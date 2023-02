La velada del año 3: Ibai habla de la pelea de El Rubius contra xQc

Tras el enorme éxito del evento del 2022, en la que se llevaron a cabo varias peleas de boxeo como la de Jaime Lorente contra Mister Jagger, hay muchas expectativas sobre cómo será la de este año. Uno de los atractivos de La velada del año 3 iba a ser la supuesta pelea de El Rubius contra xQc, pero el ‘streamer’ y organizador Ibai Llanos confirmó que este combate no va a ser parte de su evento.

El 16 de febrero, durante un ‘streaming’ en su canal oficial de Twitch, Ibai habló sobre la organización de la velada del año 3 y respondió una pregunta de un espectador sobre la supuesta pelea de El Rubius contra xQc.

«Mucha gente piensa que Rubius vs xQc va a ser una sorpresa para el día de la velada, pero ya veréis que no os miento cuando el día 26 de febrero, un día antes de la presentación, xQc esté jugando al Elden Ring desde Canadá. Ahí te darás cuenta que efectivamente no va a venir al directo».

Los rumores sobre esta pelea llevándose a cabo en el evento comenzaron en junio de 2022, cuando El Rubius retó al ‘streamer’ canadiense a una pelea de boxeo. xQc respondió que sí, pero que tendría que ser en 2023.

¿El Rubius va a pelear contra xQc?

Que ambos no se enfrenten en la velada del año 3 no significa que no lo van a hacer. Todavía quedan muchos meses en el año. Tendremos que esperar y ver qué dicen.

¿Cuándo será la velada del año 3 organizada por Ibai y quiénes asistirán?

Todavía no está confirmada la fecha ni los asistentes al evento. Ibai revelará cuándo se llevará a cabo y quiénes serán los participantes el lunes 27 de febrero de 2023 a las 2:00 p.m. (hora de Colombia, Perú y Ecuador) en su canal de Twitch.

Fuente: Ibai