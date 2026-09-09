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Las cartas coleccionables The Legend of Zelda: Master Collection de Panini solo fueron anunciadas para Europa y Reino Unido

Huyan de los revendedores.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Nintendo anunció una variedad de productos con motivo del 40.º aniversario de The Legend of Zelda, pero una nueva colección de cartas coleccionables no hizo parte de la transmisión por parte de Nintendo of America. En el caso de las emisiones para Europa y el Reino Unido, la compañía presentó el set de cartas The Legend of Zelda: Master Collection, creado por la empresa italiana Panini, conocida principalmente por sus cómics, ‘manga’ y álbumes como el de la Copa Mundial de la FIFA, entre otras propiedades de Toei Animation.

En cuanto a estas nuevas cartas de Zelda, los seguidores de Link podrán disfrutar de ilustraciones que abarcan toda la saga y el arte de sus juegos durante estos 40 años de existencia. En la imagen presentada se puede ver al Link clásico, a Zelda de Skyward Sword, a Link de Tears of the Kingdom y una escena de Ocarina of Time. La colección también contará con su propio álbum para proteger las cartas como se merecen.

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Ofreceremos más información en cuanto tengamos más detalles adicionales sobre estas nuevas cartas coleccionables de The Legend of Zelda, igualmente si Panini llega a traerlas a América. Además, Nintendo anunció un nuevo set de LEGO, figuras Amiibo, otras de Hasbro, una ocarina real y mucho más para celebrar los 40 años de la franquicia.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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