Cultura POP

Las cartas Magic: The Gathering de Secret Lair se preparan para lanzar pronto la colección de KPop Demon Hunters

Temporada de caza.

Cesar Nuñez
Por
Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Hace un año Hasbro anunció su colaboración con Netflix para licenciar juguetes y otros productos de KPop Demon Hunters. Chris Cocks, director ejecutivo, confirmó entonces también el desarrollo de un producto Secret Lair para las cartas Magic: The Gathering. Es posible que muy pronto podamos coleccionar a las Huntr/X —que tendrán una experiencia inmersiva para fans— Rumi, Mira y Zoey en formato de cartas Magic.

Las cuentas oficiales de Secret Lair en Twitter/X y Bluesky compartieron el adelanto de un ‘Superdrop’ titulado Corn Maze (Laberinto de maíz), cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de octubre. Las imágenes muestran un vasto laberinto de maíz nocturno repleto de objetos diversos, lo que sugiere una temática de Halloween. Los avisos de derechos de autor y marcas comerciales en la parte inferior mencionan a Marvel, KPop Demon Hunters y Labyrinth (de Jim Henson). Debido a esto, sería un lanzamiento multifranquicia.

- Publicidad -

Entre las pistas aparece Sussie, pájaro que acompaña al tigre Derpy en KPop Demon Hunters. Ambos animales al final de la película terminan quedando bajo el cuidado de Rumi. En la escena final, Rumi sale de los baños públicos junto a Mira y Zoey y saluda a unos fans entusiasmados. Sussie vuela y se posa sobre la cabeza de Derpy, quien observa la escena desde un tejado cercano.

Carta no oficial.

En cuanto a Marvel, es probable que los lanzamientos incluidos tengan una temática de terror como por ejemplo Marvel Zombies. Jim Henson Company y Labyrinth Enterprises son titulares de los derechos de la película Labyrinth de 1986. La mano corresponde a la de Jareth, el Rey de los Goblins interpretado por David Bowie, sosteniendo las místicas esferas de cristal. Si bien este no es un ‘Drop’ dedicado a las Huntr/X, no dudamos que recibirán en el futuro su propia colección mayor.

Por su parte, KPop Demon Hunters: Collectible Trading Cards – Energy Edition es un juego de cartas fabricado por la compañía Kayou, que maneja otras licencias. Cada caja contiene 12 sobres con 8 cartas coleccionables de 11 niveles de rareza, diseñadas para coleccionistas y superfans que buscan las tarjetas más raras. Esta tiene un costo de $54 USD y se lanzó el pasado 14 de julio.

🎤

Huntr/X tiene un plan, plan, plan

KPop Demon Hunters lleva a las/os fans de Huntr/X a una experiencia inmersiva
KPop Demon Hunters lleva a las/os fans de…
Conoce el set Derpy Tiger y Sussie Bird de LEGO KPop Demon Hunters
Conoce el set Derpy Tiger y Sussie Bird…
KPop Demon Hunters: aquí puedes reservar su juego de cartas coleccionables Energy Edition, caja de coleccionistas y sobres
KPop Demon Hunters: aquí puedes reservar…
Netflix revela la gira mundial de Huntr/X con el KPop Demon Hunters World Tour
Netflix revela la gira mundial de…
El arte de KPop Demon Hunters es el nuevo libro de Huntr/X con vibrantes ilustraciones de Rumi, Mira, Zoey y los demás
El arte de KPop Demon Hunters…
Digimon Color Beatbreak Edition, dos mascotas virtuales para 2027 basadas en el anime
Hasta 170 especies de animales encontrarás en GTA 6, tormentas tropicales, más sobre el clima dinámico y los NPC
Mitya y Valeri serán los personajes de la versión 7.2 de Genshin Impact, fecha y primeros detalles
El primer set oficial de LEGO Dragon Ball deja ver las primeras imágenes de Shen Long / Shenron y Goku
FNAF por fin tendrá una colaboración con Fortnite, pero no han confirmado si habrán skins
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Digimon Color Beatbreak Edition, dos mascotas virtuales para 2027 basadas en el anime
No hay comentarios

Lo último

GTA 6 no tendrá su propio «Walt Disney World» en el juego, pero quizás el regreso del estudio cinematográfico parodia
Videojuegos
Cómo sacar todos los finales de Silent Hill: Townfall (sin spoilers)
Videojuegos
Les presentamos el Influenciador, el nuevo rol para tripulantes fantasmas en Among Us
Videojuegos
Liar Game tendrá una segunda temporada
Anime y Manga