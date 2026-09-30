Las cartas Magic: The Gathering de Secret Lair se preparan para lanzar pronto la colección de KPop Demon Hunters

Hace un año Hasbro anunció su colaboración con Netflix para licenciar juguetes y otros productos de KPop Demon Hunters. Chris Cocks, director ejecutivo, confirmó entonces también el desarrollo de un producto Secret Lair para las cartas Magic: The Gathering. Es posible que muy pronto podamos coleccionar a las Huntr/X —que tendrán una experiencia inmersiva para fans— Rumi, Mira y Zoey en formato de cartas Magic.

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Shhh… the corn whispers many secrets. Like that the Corn Maze Superdrop arrives on October 12. pic.twitter.com/PE8GpPrIg6 — MTG Secret Lair (@MTGSecretLair) September 29, 2026

Las cuentas oficiales de Secret Lair en Twitter/X y Bluesky compartieron el adelanto de un ‘Superdrop’ titulado Corn Maze (Laberinto de maíz), cuyo lanzamiento está previsto para el 12 de octubre. Las imágenes muestran un vasto laberinto de maíz nocturno repleto de objetos diversos, lo que sugiere una temática de Halloween. Los avisos de derechos de autor y marcas comerciales en la parte inferior mencionan a Marvel, KPop Demon Hunters y Labyrinth (de Jim Henson). Debido a esto, sería un lanzamiento multifranquicia.

Entre las pistas aparece Sussie, pájaro que acompaña al tigre Derpy en KPop Demon Hunters. Ambos animales al final de la película terminan quedando bajo el cuidado de Rumi. En la escena final, Rumi sale de los baños públicos junto a Mira y Zoey y saluda a unos fans entusiasmados. Sussie vuela y se posa sobre la cabeza de Derpy, quien observa la escena desde un tejado cercano.

Carta no oficial.

En cuanto a Marvel, es probable que los lanzamientos incluidos tengan una temática de terror como por ejemplo Marvel Zombies. Jim Henson Company y Labyrinth Enterprises son titulares de los derechos de la película Labyrinth de 1986. La mano corresponde a la de Jareth, el Rey de los Goblins interpretado por David Bowie, sosteniendo las místicas esferas de cristal. Si bien este no es un ‘Drop’ dedicado a las Huntr/X, no dudamos que recibirán en el futuro su propia colección mayor.

Por su parte, KPop Demon Hunters: Collectible Trading Cards – Energy Edition es un juego de cartas fabricado por la compañía Kayou, que maneja otras licencias. Cada caja contiene 12 sobres con 8 cartas coleccionables de 11 niveles de rareza, diseñadas para coleccionistas y superfans que buscan las tarjetas más raras. Esta tiene un costo de $54 USD y se lanzó el pasado 14 de julio.