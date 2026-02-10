Las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película entre los juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s

Tal como ocurrió con Super Mario Bros: La película, la Cajita Feliz de McDonald’s también presentará juguetes y figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película. Nintendo continúa colaborando de cerca con la cadena de Arcos Dorados, esta vez presentando a los personajes que participarán en la secuela de la exitosa película animada de Illumination Entertainment. Vía Twitter/X, conocemos las 12 figuras que acompañarán el estreno de Super Mario Galaxy: La película el próximo 2 de abril en Colombia y otros países de Latinoamérica. Es posible que la promoción de McDonald’s llegue semanas antes.

¿Cuáles son los juguetes de Super Mario Galaxy en la Cajita Feliz de McDonald’s?

Princesa Peach

Mario

Luigi con traje de Rana

Princesa Rosalina

Bowser Jr.

Birdo

Yoshi

Toad

Bowser

Wonder Bowser Jr.

Mario con Flor de fuego

Luma amarillo

Aunque su título es Super Mario Galaxy y presenta a Rosalina además de los Lumas, la próxima película animada de Super Mario es un festín de referencias a toda la franquicia. Esto incluye a Tostarena y el Tiranosaurio Rex de Super Mario Odyssey; a Yoshi, Baby Mario y Baby Luigi, que debutaron en Super Mario World y Yoshi’s Island; a Wonder Bowser Jr. de Super Mario Bros. Wonder. Esto tan solo por lo visto en los últimos avances revelados por Universal Pictures y Nintendo, pues existen muchas más sorpresas a ser reveladas cuando se estrene la esperada secuela.