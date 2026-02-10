Las figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película entre los juguetes de la Cajita Feliz de McDonald’s

Tal como ocurrió con Super Mario Bros: La película, la Cajita Feliz de McDonald’s también presentará juguetes y figuras coleccionables de Super Mario Galaxy: La película. Nintendo continúa colaborando de cerca con la cadena de Arcos Dorados, esta vez presentando a los personajes que participarán en la secuela de la exitosa película animada de Illumination Entertainment. Vía Twitter/X, conocemos las 12 figuras que acompañarán el estreno de Super Mario Galaxy: La película el próximo 2 de abril en Colombia y otros países de Latinoamérica. Es posible que la promoción de McDonald’s llegue semanas antes.
¿Cuáles son los juguetes de Super Mario Galaxy en la Cajita Feliz de McDonald’s?
- Princesa Peach
- Mario
- Luigi con traje de Rana
- Princesa Rosalina
- Bowser Jr.
- Birdo
- Yoshi
- Toad
- Bowser
- Wonder Bowser Jr.
- Mario con Flor de fuego
- Luma amarillo
Aunque su título es Super Mario Galaxy y presenta a Rosalina además de los Lumas, la próxima película animada de Super Mario es un festín de referencias a toda la franquicia. Esto incluye a Tostarena y el Tiranosaurio Rex de Super Mario Odyssey; a Yoshi, Baby Mario y Baby Luigi, que debutaron en Super Mario World y Yoshi’s Island; a Wonder Bowser Jr. de Super Mario Bros. Wonder. Esto tan solo por lo visto en los últimos avances revelados por Universal Pictures y Nintendo, pues existen muchas más sorpresas a ser reveladas cuando se estrene la esperada secuela.