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Las figuras YuraColle Series de MegaHouse nos recuerda el mejor episodio de relleno en la historia de Dragon Ball Z

Se montaba en su nube, en su nube voladora.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Las figuras de Dragon Ball por parte de Bandai siempre están presentes entre el coleccionismo por obvias razones populares. Aparte de promociones como la de Burger King, así como la moto de Bulma y Goku de la línea Desktop Real McCoy de MegaHouse, en esta ocasión MegaHouse trae las minifiguras YuraColle Series: Dragon Ball Z – Collection 01, rindiendo homenaje al que sin lugar a dudas es el mejor episodio de relleno del ‘anime’. Por supuesto nos referimos al episodio donde, a petición obligada de Milk, Goku y Piccolo deben aprender a conducir un auto para obtener una licencia aunque no lo necesiten, pues el vuelo es más que suficiente para Saiyajines y Namekianos.

La serie YuraColle está compuesta por figuras tipo «mascota» que cabalgan y se balancean de un lado a otro, como para poner en el tablero del automóvil. Así llega finalmente a Dragon Ball Z con una primera oleada de cinco modelos. La primera colección incluye a Goku en la nube voladora, a Vegeta dentro de su cápsula espacial Saiyajin y al emperador Freezer, acompañados por dos versiones de Goku y Piccolo al volante.

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Su detallado modelado en tamaño compacto, sumado a su movimiento oscilante, las convierte en piezas ideales tanto para coleccionar como para exhibir. Cada producto incluye una figura prepintada de 55 mm y una base especial, por un precio individual de 1980 yenes, unos $12.59 USD. Estarán disponibles en abril del 2027.

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Doragon Bōru

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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