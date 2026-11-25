Ya sea que quieren adelantarse a la navidad comprando con tiempo algunos regalos o simplemente darse un «gustico», las ofertas de Black Friday 2026 o ‘Días negros’ de varias tiendas son una buena oportunidad para gastar el dinero que es cada vez más escaso en «cositas geek» como videojuegos, figuras de acción, tecnología, juegos de mesa, etc. Aquí tienen una guía de compras con algunas de esas «gangas» que más nos llamaron la atención.

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Por favor tengan en cuenta que estas ofertas son por tiempo limitado y pueden cambiar incluso antes o durante la celebración del Black Friday o Días Negros. Los precios están en pesos colombianos pero pueden cambiar repentinamente de acuerdo a la subida o bajada del valor del dólar.

Figuras Spider-Man Epic Hero Series

Tiendas Éxito

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 60% $ 54.900 $ 21.960

Esta colección de figuras de acción sencillas del superhéroe trepamuros de Marvel incluye a Spider-Man (Peter Parker), Spider-Man (Miles Morales), Iron Spider y Venom.

The Rogue Prince of Persia – Immortal Edition (PS5)

Amazon

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 32% $ 130.454 $ 88.133

Esta edición especial del juego tipo ‘roguelike‘ de la serie Prince of Persia incluye caja metálica, cartas con arte del juego, mapa y afiche.

Altavoz Bluetooth portátil BolaButty

Amazon

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 37% $ 105.767 $66.973

Un dispositivo obligatorio para amantes de la música que quieren llevarla a todas partes para disfrutarla con buena calidad de sonido.

Minecraft (Nintendo Switch)

Tiendas Éxito

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 54% $ 142.900 $ 65.734

Uno de los juegos más queridos y populares de todos los tiempos. Un regalo perfecto para los niños que se están iniciando en el mundo de los videojuegos.

Set Lego de The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time

Tiendas Éxito

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 23% $1.072.000 $ 823.770

Este espectacular set de LEGO de más de 1000 piezas puede ser algo caro incluso con el descuento de Black Friday, pero con una reducción de casi un cuarto de su precio, tal vez sea el momento de comprarlo para los coleccionistas de LEGO y amantes de Zelda con bolsillos más amplios.

Exploding Kittens: El juego de mesa

Amazon

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 50% $90,430 $ 45,160

Este divertido e irreverente juego de mesa para de dos a seis jugadores con reglas sencillas y mucho humor está a mitad de precio.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

Buscalibre

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 35% $75.000 $ 48.750

Ahora que la película basada en esta precuela de Los juegos del hambre pasó por los cines, es el momento perfecto para leer la novela que cuenta la historia de Haymitch.

Neuromante

Buscalibre

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 6% $69.000 $ 64.860

Este no es un descuento muy alto, pero ahora que se viene una serie basada en este clásico imprescindible de la ciencia ficción, todos los ‘geeks’ que no lo hayan leído deben hacerlo.

Tiranosaurio de Jurassic World: Rebirth

Fallabella

Descuento Precio anterior Oferta Black Friday 63% $329.900 $122.900

Jurassic Park: Rebirth no es una gran película, pero las figuras de acción de dinosaurios nunca van a pasar de moda y hay pocas tan impresionantes como esta figura articulada del Tiranosaurio Rex.

¿Se antojaron de algo?