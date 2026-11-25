Ya sea que quieren adelantarse a la navidad comprando con tiempo algunos regalos o simplemente darse un «gustico», las ofertas de Black Friday 2026 o ‘Días negros’ de varias tiendas son una buena oportunidad para gastar el dinero que es cada vez más escaso en «cositas geek» como videojuegos, figuras de acción, tecnología, juegos de mesa, etc. Aquí tienen una guía de compras con algunas de esas «gangas» que más nos llamaron la atención.
Por favor tengan en cuenta que estas ofertas son por tiempo limitado y pueden cambiar incluso antes o durante la celebración del Black Friday o Días Negros. Los precios están en pesos colombianos pero pueden cambiar repentinamente de acuerdo a la subida o bajada del valor del dólar.
Figuras Spider-Man Epic Hero Series
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|60%
|$ 54.900
|$ 21.960
Esta colección de figuras de acción sencillas del superhéroe trepamuros de Marvel incluye a Spider-Man (Peter Parker), Spider-Man (Miles Morales), Iron Spider y Venom.
The Rogue Prince of Persia – Immortal Edition (PS5)
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|32%
|$ 130.454
|$ 88.133
Esta edición especial del juego tipo ‘roguelike‘ de la serie Prince of Persia incluye caja metálica, cartas con arte del juego, mapa y afiche.
Altavoz Bluetooth portátil BolaButty
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|37%
|$ 105.767
|$66.973
Un dispositivo obligatorio para amantes de la música que quieren llevarla a todas partes para disfrutarla con buena calidad de sonido.
Minecraft (Nintendo Switch)
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|54%
|$ 142.900
|$ 65.734
Uno de los juegos más queridos y populares de todos los tiempos. Un regalo perfecto para los niños que se están iniciando en el mundo de los videojuegos.
Set Lego de The Legend Of Zelda: Ocarina Of Time
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|23%
|$1.072.000
|$ 823.770
Este espectacular set de LEGO de más de 1000 piezas puede ser algo caro incluso con el descuento de Black Friday, pero con una reducción de casi un cuarto de su precio, tal vez sea el momento de comprarlo para los coleccionistas de LEGO y amantes de Zelda con bolsillos más amplios.
Exploding Kittens: El juego de mesa
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|50%
|$90,430
|$ 45,160
Este divertido e irreverente juego de mesa para de dos a seis jugadores con reglas sencillas y mucho humor está a mitad de precio.
Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|35%
|$75.000
|$ 48.750
Ahora que la película basada en esta precuela de Los juegos del hambre pasó por los cines, es el momento perfecto para leer la novela que cuenta la historia de Haymitch.
Neuromante
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|6%
|$69.000
|$ 64.860
Este no es un descuento muy alto, pero ahora que se viene una serie basada en este clásico imprescindible de la ciencia ficción, todos los ‘geeks’ que no lo hayan leído deben hacerlo.
Tiranosaurio de Jurassic World: Rebirth
|Descuento
|Precio anterior
|Oferta Black Friday
|63%
|$329.900
|$122.900
Jurassic Park: Rebirth no es una gran película, pero las figuras de acción de dinosaurios nunca van a pasar de moda y hay pocas tan impresionantes como esta figura articulada del Tiranosaurio Rex.
¿Se antojaron de algo?