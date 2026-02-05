Cultura POP

LEGO KPop Demon Hunters, las figuras de Huntr/x también en forma de bloques

¿Hora dorada de Derpy?

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Era cuestión de tiempo para que viéramos una colaboración entre LEGO y KPop Demon Hunters. Mientras las estrellas de Huntr/x tienen unas figuras altamente detalladas por parte de Hoy Toys, las minifiguras de LEGO de Rumi, Mira y Zoey estarían en el espectro completamente opuesto y saldrían en el segundo trimestre del año, con más sets en preparación para 2027.

La compañía no anunció cuál sería el primer set de KPop Demon Hunters, pero sí indicó que las reservas se abrirán en temporada de primavera para el hemisferio norte. LEGO publicó un video de lo que parece ser Derpy derribando una maceta y afirmó en un comunicado de prensa que el set «dará vida a la querida criatura sobrenatural de la película».

- Publicidad -

«Los fans de KPop Demon Hunters y LEGO finalmente podrán combinar sus pasiones y sumergirse en el mundo de KPop Demon Hunters a través de la construcción con LEGO», declaró en el comunicado Lena Dixen, vicepresidenta senior en The Lego Group. «La película ha conquistado al mundo entero, y estábamos deseando trabajar con Netflix en esta colaboración».

El anuncio llega tras el premio a la mejor canción escrita para medios visuales en la 68.ª edición de los Premios Grammy el 1ro de febrero, que ganó la canción ‘Golden’, del éxito animado de Netflix. LEGO se une a Mattel y Hasbro en el lanzamiento de juguetes basados ​​en la exitosa película. Ambos gigantes de los juguetes anunciaron en la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg, Alemania, que la película tendrá una presencia destacada en sus catálogos.

🧱

Hechos de bloques

LEGO Mario Kart suma otro set de personaje enfocado en adultos coleccionistas
LEGO Mario Kart suma otro set de personaje…
Set de LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time es oficialmente revelado
Set de LEGO The Legend of Zelda: Ocarina…
Coleccionismo Pokémon ahora se reduce a quién tiene el cupo más grande de la tarjeta, para comprar y revender
Coleccionismo Pokémon ahora se reduce a…
LEGO Pokémon está dirigido a adultos (ir)responsables con dinero de sobra y así son los primeros sets
LEGO Pokémon está dirigido a adultos…
LEGO presenta bloques inteligentes o Smart Brick, tecnología que lleva los coleccionables a otro nivel
LEGO presenta bloques inteligentes o Smart…
Overwatch se reinventa con 10 nuevos héroes, colaboración con Hello Kitty y un nuevo sistema de temporadas para celebrar sus 10 años
Jinu de los Saja Boys y nuevas skins de las Guerreras K-Pop llegarán muy pronto a Fortnite
Fecha, hora y qué van a mostrar en el Nintendo Direct de febrero de 2026
Hellbreak quiere ser el juego de cartas por excelencia del terror y los monstruos de Universal
Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir:
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Roblox Volleyball Legends Intro Roblox códigos de Volleyball Legends (febrero 2026)
No hay comentarios

Lo último

Roblox Volleyball Legends Intro
Roblox códigos de Volleyball Legends (febrero 2026)
Videojuegos
Códigos activos de Hunty Zombie
Roblox Códigos de Hunty Zombie (febrero 2026)
Videojuegos
Roster Fighter: esta es la fecha de estreno del anime que adapta el manga Niwatori Fighter
Anime y Manga
Roblox The Forge Códigos Activos
Roblox Códigos de The Forge (febrero 2026)
Videojuegos