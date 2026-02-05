LEGO KPop Demon Hunters, las figuras de Huntr/x también en forma de bloques

Era cuestión de tiempo para que viéramos una colaboración entre LEGO y KPop Demon Hunters. Mientras las estrellas de Huntr/x tienen unas figuras altamente detalladas por parte de Hoy Toys, las minifiguras de LEGO de Rumi, Mira y Zoey estarían en el espectro completamente opuesto y saldrían en el segundo trimestre del año, con más sets en preparación para 2027.

La compañía no anunció cuál sería el primer set de KPop Demon Hunters, pero sí indicó que las reservas se abrirán en temporada de primavera para el hemisferio norte. LEGO publicó un video de lo que parece ser Derpy derribando una maceta y afirmó en un comunicado de prensa que el set «dará vida a la querida criatura sobrenatural de la película».

«Los fans de KPop Demon Hunters y LEGO finalmente podrán combinar sus pasiones y sumergirse en el mundo de KPop Demon Hunters a través de la construcción con LEGO», declaró en el comunicado Lena Dixen, vicepresidenta senior en The Lego Group. «La película ha conquistado al mundo entero, y estábamos deseando trabajar con Netflix en esta colaboración».

El anuncio llega tras el premio a la mejor canción escrita para medios visuales en la 68.ª edición de los Premios Grammy el 1ro de febrero, que ganó la canción ‘Golden’, del éxito animado de Netflix. LEGO se une a Mattel y Hasbro en el lanzamiento de juguetes basados ​​en la exitosa película. Ambos gigantes de los juguetes anunciaron en la Feria Internacional del Juguete de Nuremberg, Alemania, que la película tendrá una presencia destacada en sus catálogos.