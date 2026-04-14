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LEGO liberó las instrucciones para armar el set de medallas de Kanto de Pokémon con piezas tradicionales

Conquistados los ocho gimnasios.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Cuando el Grupo LEGO y The Pokémon Company International revelaron oficialmente los sets de Pokémon el pasado enero, uno de los regalos de reserva por obtener el costoso set de Venusaur, Charizard y Blastoise era un set de medallas de Kanto. Aunque algunos decidieron revenderlo a precios exorbitantes como es tristemente habitual, ya existen instrucciones oficiales para construir tu propia colección de medallas de la región Kanto de LEGO Pokémon, sin gastar lo de un salario.

Por suerte, LEGO publicó las instrucciones para construir el set de medallas de la región Kanto sin necesidad de comprar el set completo de la terna inicial o acudir a hambrientos revendedores. El archivo PDF de 80 páginas enumera las 312 piezas que necesitas. Si no tienes estos bloques, puedes visitar la página web de LEGO Pick-a-Brick para pedir las piezas que te falten. Esto será mucho más económico que intentar conseguir el set en plataformas como eBay más gastos de envío, lo cual es una gran ventaja.

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LEGO Pokémon medallas instrucciones
LEGO Pokémon medallas instrucciones

El más grande y caro set de LEGO Pokémon es el susodicho modelo de Venusaur, Charizard y Blastoise, que cuesta $650 USD y consta de 6838 piezas. El set de Pikachu y pokébola cuesta $200 USD, mientras que el de Eevee $60 USD. Si tienes curiosidad, en las tiendas de LEGO Colombia los precios en pesos colombianos son mucho más altos que el cambio de moneda más IVA.

LEGO Pokémon medallas instrucciones

Sabemos que la fama de Pokémon hace imposible conseguir este tipo de productos a precios decentes, pero la línea LEGO logra que aquella sea dirigida únicamente a adultos con poder adquisitivo considerable, que no les duela gastar un solo centavo en sus aficiones.

🧱

Gastando hasta el fin

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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