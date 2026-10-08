LEGO Marvel: The Marvel Skyline es un set que incluye los edificios más emblemáticos de los héroes y villanos de New York

LEGO presentó un nuevo set del universo Marvel, un conjunto de 1.261 piezas titulado The Marvel Skyline, que recrea a microescala los edificios más famosos de la ciudad de New York. Este set también incluye una minifigura de Galactus. Se puede reservar a través de Amazon y la tienda en línea de LEGO por $100 USD, pero se entrega a partir del 1ro de enero del 2027.

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El set LEGO Marvel: The Marvel Skyline incluye algunas de las edificaciones más reconocibles de Marvel, como el periódico Daily Bugle, el DODC (Departamento de Control de Daños), la oficina de Nelson & Murdock, Oscorp Industries, la Torre de los Avengers, A.I.M. (Advanced Idea Mechanics), el Edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos, Roxxon Corporation, la Torre Fisk, el Sanctum Sanctorum, la Mansión X, el edificio de Rand Enterprises, la Embajada de Wakanda y los Laboratorios Pym.

Además, cuenta con vehículos a microescala como el Quinjet de los Avengers, la nave Excelsior de los Cuatro Fantásticos, el Thanos-Copter, el X-Jet y un Leviatán de los Chitauri. También incluye una minifigura de Galactus y nanofiguras de Spider-Man y la Antorcha Humana, viejos amigos. Johnny Storm dibuja un 4 en llamas sobre el cielo de Manhattan.

La pobre ciudad de Nueva York ha sido víctima de infinidad de tragedias en el universo Marvel, en parte debido a esta aglomeración de héroes y villanos compartiendo vecindarios. Sin embargo, siempre es buen momento para recordar por qué es la ciudad más importante no solo de Estados Unidos, sino del mundo de los cómics en general.