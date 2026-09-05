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LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera consola de Sony que corría discos físicos

Esta tampoco recibe discos ahora.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Anunciada oficialmente durante el más reciente State of Play, previamente filtrado por fuentes externas, LEGO PlayStation es el primer set que rinde homenaje a la primera consola de videojuegos de Sony con unidad de discos ópticos, mismos que pronto estarán de jubilación por parte de la compañía. Esta réplica cercana a escala 1:1 con bloques de LEGO de la consola PlayStation, contiene en su interior no una imitación a la placa madre, sino tributos a sagas como Ape Escape y Gran Turismo.

Este kit de construcción para adultos es una interesante adición a cualquier colección de videojuegos, ideal para exhibir en una sala de juegos. Incluye una versión construida con bloques del original PlayStation o PS1 y su primer control sin ‘sticks’ análogos, que se puede conectar a la consola, además de los botones de encendido y apertura. Puedes armar dioramas de dos juegos legendarios: Gran Turismo, lanzado en 1997, y Ape Escape, lanzado en 1999, que alcanzó un nuevo nivel con la introducción del DualShock.

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LEGO PlayStation imágenes precio
LEGO PlayStation imágenes precio

Este set de construcción prémium es perfecto para cualquier amante de los videojuegos o las consolas retro, así que date un capricho o regálaselo a otro fan con esta idea de regalo para gamers. Mientras te sumerges en el proyecto, disfruta de una mayor creatividad con la aplicación LEGO Builder, que permite hacer zoom y rotar con instrucciones en 3D, además de guardar y seguir el progreso.

LEGO PlayStation imágenes precio
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Usa los botones de Power y Open del modelo de la consola y conecta el mando en la parte frontal, o extrae los dioramas y exhíbelos por separado. El set de LEGO PlayStation de 1911 piezas ya construido mide más de 6 cm de alto, 26 cm de ancho y 19 cm de profundidad. Se puede adquirir en la tienda oficial de LEGO por $180 USD y sale el 4 de octubre del 2026.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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