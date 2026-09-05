LEGO PlayStation, imágenes y precio de la primera consola de Sony que corría discos físicos

Anunciada oficialmente durante el más reciente State of Play, previamente filtrado por fuentes externas, LEGO PlayStation es el primer set que rinde homenaje a la primera consola de videojuegos de Sony con unidad de discos ópticos, mismos que pronto estarán de jubilación por parte de la compañía. Esta réplica cercana a escala 1:1 con bloques de LEGO de la consola PlayStation, contiene en su interior no una imitación a la placa madre, sino tributos a sagas como Ape Escape y Gran Turismo.

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Este kit de construcción para adultos es una interesante adición a cualquier colección de videojuegos, ideal para exhibir en una sala de juegos. Incluye una versión construida con bloques del original PlayStation o PS1 y su primer control sin ‘sticks’ análogos, que se puede conectar a la consola, además de los botones de encendido y apertura. Puedes armar dioramas de dos juegos legendarios: Gran Turismo, lanzado en 1997, y Ape Escape, lanzado en 1999, que alcanzó un nuevo nivel con la introducción del DualShock.

Este set de construcción prémium es perfecto para cualquier amante de los videojuegos o las consolas retro, así que date un capricho o regálaselo a otro fan con esta idea de regalo para gamers. Mientras te sumerges en el proyecto, disfruta de una mayor creatividad con la aplicación LEGO Builder, que permite hacer zoom y rotar con instrucciones en 3D, además de guardar y seguir el progreso.

Usa los botones de Power y Open del modelo de la consola y conecta el mando en la parte frontal, o extrae los dioramas y exhíbelos por separado. El set de LEGO PlayStation de 1911 piezas ya construido mide más de 6 cm de alto, 26 cm de ancho y 19 cm de profundidad. Se puede adquirir en la tienda oficial de LEGO por $180 USD y sale el 4 de octubre del 2026.