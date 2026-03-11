Cultura POP

LEGO Super Mario finalmente presentará las minifiguras del Reino Champiñón y Luigi de Mario Kart ya se puede reservar

Los Mini Mario se hacen oficiales en el mundo real.

La compañía Lego lleva varios años con los diferentes sets de Super Mario en el mercado, pero curiosamente las minifiguras habían brillado por su ausencia todo este tiempo. Apropiadamente en el Día de MAR10, la compañía reveló la primera de la que serán muchas minifiguras del Reino Champiñón, que estarán disponibles a partir del 2027. También se mostró al antes anunciado Luigi para la línea LEGO Mario Kart.

Desde 2020, los coleccionistas han expresado abiertamente su deseo de minifiguras de Mario. A pesar de la constante presión de los fans, Lego se había mostrado renuente a producirlas. Las primeras figuras de la línea LEGO Super Mario incluían juguetes electrónicos en lugar de minifiguras, además mucho más costosos.

Entre los sets de LEGO Super Mario hemos visto además de personajes electrónicos y escenarios, a otros más grandes como Bowser y un bloque de Super Mario 64. También un armable decorativo de Super Mario World y el primero de LEGO Mario Kart antes del recién lanzado Luigi. Este nuevo set incluye 2234 piezas y su tamaño por supuesto es considerable, por un precio de $180 USD que ya se puede reservar en el sitio oficial de Lego.

El anuncio de las minifiguras de Super Mario es una agradable noticia, ya que ahora coleccionar los productos de LEGO Super Mario será mucho más amigable con los bolsillos y los padres de niños pequeños lo agradecerán. No solo los adultos coleccionistas con poder adquisitivo y poco tiempo libre.

