Lego The Legend of Zelda extraerá todas las rupias de tus bolsillos

¿Has visto esos Rupee Like o Rupientes que esperan a que Link se acerque para envolverlo y quitarle las rupias? Justo así es el nuevo y primer set Lego de The Legend of Zelda. El largamente rumoreado set temático basado en la segunda franquicia más popular de Nintendo finalmente ha sido anunciado. ‘The Legend of Zelda 2-in-1 Great Deku Tree’ está inspirado en el gran árbol Deku de Ocarina of Time / Breath of the Wild y viene con la opción de ensamblar cualquiera de las dos versiones.

Por fortuna también incluye cuatro minifiguras: Link niño y Link adulto de Ocarina of Time, Link y Zelda de Breath of the Wild. De este último también está un Korok y Hestu, mientras que de OoT hay un par de plantas Deku Baba, una Skulltula y hasta el retoño del árbol Deku. Como parte del bosque Kokiri, Link niño también cuenta con su tronco hogar, con escalera y letrero incluidos. «¡Hey, listen!» Navi tampoco se pierde el primer set de Lego de The Legend of Zelda.

«Estoy realmente emocionado que The Legend of Zelda se una al mundo de los bloques Lego, que ha impulsado la creatividad de muchas personas de todas las edades. El árbol Deku era el primer elemento de The Legend of Zelda que queríamos representar en bloques Lego», señaló el productor de la franquicia Eiji Aonuma.

El primer set de Lego ‘The Legend of Zelda 2-in-1 Great Deku Tree’ tiene un precio de $300 USD o más de un millón de pesos colombianos. Una considerable inversión de rupias para un producto de indudable valor coleccionista. A partir del 1ro de septiembre, Lego inicia el despacho de los sets que se pueden preordenar mientras no se agoten en su sitio oficial.