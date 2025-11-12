Cultura POP

LEGO The Legend of Zelda para 2026: ¿un nuevo set de Ocarina of Time o un videojuego?

Nos encantaría creer que la alianza entre Nintendo y The Lego Group resultara en un videojuego de The Legend of Zelda, pero por el momento solo tenemos una idea de lo que podría contener el segundo set de bloques en la franquicia. El primero, lanzado en 2024, estuvo inspirado en Ocarina of Time y Breath of the Wild, específicamente en el Gran Árbol Deku de ambos títulos con sus respectivas minifiguras de Link niño y adulto de OoT, así como Link y Zelda de BotW.

De acuerdo con el corto video presentado por Nintendo, el próximo set vuelve a las tierras del bien aclamado Ocarina of Time, pero en esta ocasión se adelanta todo el juego hasta la batalla final contra Ganondorf. De ser así, veríamos el castillo en el futuro distópico de Hyrule, la torre donde se ubica el villano tocando su instrumento musical y por supuesto las minifiguras de Ganondorf y la princesa Zelda, además de Link adulto. Es posible que el transformado y porcino Ganon no se pierda la fiesta.

Por el momento no sabemos cuánto podría costar este nuevo set de LEGO The Legend of Zelda, pero si el anterior cuesta $300 USD, no creemos que le apunten a menos. Sin embargo, seguimos antojados es de un videojuego con bloques LEGO ambientado en varias de las principales aventuras en el reino de The Legend of Zelda, de NES a Switch, de Game Boy a 3DS. Ojalá y ambos gigantes de los juguetes nos dieran un producto así de digital.

