[Actualización] Libro sobre Satoru Iwata ya tiene fecha de lanzamiento en Occidente

Actualización [7/1/21]

VIZ Media ha confirmado que el libro de 176 páginas se lanzará en Estados Unidos el 13 de abril por $22.99 USD, cerca de 80 mil pesos colombianos sin gastos de envío. Está disponible para preordenar desde Amazon.

Actualización [24/7/20]

VIZ Media confirmó que el libro traducido al inglés será publicado en Occidente en la primera mitad del 2021.

Ask Iwata: Words of Wisdom from Nintendo’s Legendary CEO invites you to learn more about the president, game developer, and gamer who forever changed the video game industry as we know it. Coming directly to you Spring 2021 in print and digital. 👐 pic.twitter.com/SNkJ119Vug

— VIZ (@VIZMedia) July 24, 2020