Todos los monstruos de Secretos del pasillo mutante de paleta Drácula 2026 sobrecargados de IA

En 2026, pasamos de los Secretos del bosque prohibido a los Secretos del pasillo mutante. Ya el año pasado habíamos advertido sobre el uso de inteligencia artificial o IA en las figuras de colección o monstruos de paleta Drácula. Este es el octavo año desde que regresaron estos coleccionables y en esta ocasión no escatimaron en gastos… de IA. Todas las tarjetas de estas figuras contienen el característico y cuidadoso tono de IA en sus diseños, lo que no deja de ser bastante decepcionante dada la calidad de algunas de las pasadas colecciones. Incluyendo los propios Monstruos mutantes de hace 30 años exactamente.

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Se llama «pasillo mutante» pese a que están divididas en cuatro categorías diferentes: Clan Drácula, Guardianes, Objetos encantados y Exclusivos. Por lo tanto, la temática mutante no es tan fuerte como sugiere su título. A continuación el listado de 20 figuras que componen la colección de Secretos del pasillo mutante para paleta Drácula en 2026.

Lista de monstruos de Secretos del pasillo mutante de paleta Drácula

«La Luna Verde iluminó el bosque e hizo regresar su antigua energía con un brillo místico. Su luz no solo despertó a las criaturas que habitaban entre los árboles, sino que también desencadenó el regreso de un poder antiguo que estaba destinado a cambiarlo todo.

Por su parte, el libro despertó esa misma noche y sus páginas ocultas comenzaron a revelar un mapa. Siguiendo las pistas de esta guía ancestral, el mapa terminó por mostrar la ubicación de una llave oculta que guardaba el secreto para desencadenar el destino del castillo.

Esa llave abrió la puerta a un pasillo vivo cuyos cuadros no eran decoración, sino portales que intercambiaban partes de las criaturas. Fue allí donde la Luna Verde activó al mismo tiempo el Orden de los Guardianes, la Memoria del Clan y la Materia Viva de los Objetos Encantados, invitando a todos a unirse a esta misión compartida; descubre los misterios que podrás encontrar en este pasillo».

Clan Drácula

Marquesa Draelia

Draelia no aprendió a gobernar en lujosos salones, su trono se forjó en el campo de batalla. En otra era del castillo, cuando los fragmentos de la Luna Verde desataron conflictos sangrientos entre mundos, ella lideró con manos de hierro las fuerzas de la corte. Lideró batallas secretas contra enemigos que el castillo decidió olvidar.

Dama Drávelle

Durante eras, Dama Drávelle estuvo atrapada al otro lado del espejo del Gran Salón. No era una invitada, sino una prisionera de su propia vanidad. Cuando la Luna Verde rompió el cristal, ella cruzó el umbral para reclamar su lugar. Ahora, cada gesto de su abanico altera la energía a su alrededor, desatando una venganza que tardó siglos en liberarse.

Lady Drácora

Lady Drácora no responde ante las leyes de los mortales. Ella es la figura más implacable del clan, capaz de desterrar al rival que ponga en peligro su plan. Entre sus víctimas se encuentra la vanidosa dama a la que condenó a vivir atrapada tras un espejo. Cuando la Luna Verde volvió a brillar, Drácora despertó para advertir a la corte y evitar que se desate una tormenta mística que los demás aún no entienden.

Príncipe Dráciel

El Príncipe Dráciel es la mente más brillante y retorcida del clan. En los sótanos más oscuros del castillo, diseñó una maquinaria implacable para controlar el tiempo y someter la energía de la noche. Cuando apareció la Luna Verde, sus creaciones cobraron vida propia y perturbadora. Ahora, sus mecanismos no buscan mantener el orden, sino desatar un juego cruel del que nadie puede escapar.

Duque Drako

Drako fue el noble más excéntrico del clan, un ser impredecible. Todos temían lo que escondía la enorme sonrisa que se fijaba en su rostro. Tras la aparición de la Luna Verde, su sonrisa se volvió una burla permanente dedicada a sus rivales del castillo. No busca gobernar la ruina que la luna provocó, sino sentarse a disfrutar del caos imprevisto.

Duque Drasferacu

No todos los linajes del castillo fueron aceptados, algunos fueron borrados de la historia. El Duque Drasferacu pertenece a una estirpe antigua, que jamás siguió reglas ni buscó el equilibrio. Tras eras de exilio en las sombras, el regreso de la Luna Verde ha despertado el poder de su sangre. Los fragmentos han roto su confinamiento y ahora él reclama lo que le pertenece.

Guardianes

Sir Kaelor de la Torre Sur

Sir Kaelor fue el último caballero en defender la Torre Sur durante la Gran Invasión del Invierno Negro. Tras la batalla, se negó a abandonar su puesto; permaneció tanto tiempo que el acero se fundió con su piel, convirtiendo el yelmo en su verdadero rostro. La noche en que apareció la Luna Verde, una luz espectral comenzó a emanar desde las rendijas de su armadura, revelando que su vigilia eterna no ha terminado.

Vorag Triple Ojo

Vorag fue el primero en comprender que el caos no se negocia: se controla. Reforzado con fragmentos de la Luna Verde, su cuerpo no solo representa fuerza, sino estructura. Cada cicatriz en su piel recuerda un intento de rebelión, y cada espina advierte el destino de aquellos que se atreven a romper el orden. Bajo el brillo del cielo, sus tres ojos vigilan que nadie escape su destino.

Gromak de la Niebla Negra

Gromak de la Niebla Negra vigilaba los túneles profundos bajo el castillo, donde la oscuridad absoluta sirve de escudo. Tras eras observando en silencio, se convirtió en un mito plasmado en un lienzo olvidado. La noche en que la Luna Verde tiñó el cielo, su cuadro cobró vida otra vez, liberando a un guerrero cuya espada ahora brilla con una intensidad sobrenatural.

Vigía Hexar

Vigía Hexar fue el centinela más temido de las murallas. Su tarea no era luchar, sino anticipar el peligro y ver lo que acechaba en la densa oscuridad. Tras años de vigilar desde las alturas, sus ojos comenzaron a reflejar los tonos de los antiguos vitrales del castillo. La noche en que apareció la Luna Verde, ese brillo se intensificó, otorgándole una visión que le permite ver a través de las sombras y desenterrar los secretos mejor guardados del castillo.

Escudero Malvek

Escudero Malvek custodiaba el escudo sagrado de la Torre Sur. No lideraba batallas; su misión era proteger un artefacto antiguo cuya gema verde era capaz de absorber los golpes más fuertes. Con los siglos, la piedra comenzó a latir con luz propia, pero la noche en que apareció la Luna Verde, su resplandor despertó por completo, fusionando el poder del cielo con el del acero.

Nyxar Alada

Nyxar Alada vigilaba las torres más altas del castillo, recorriendo el cielo nocturno en un silencio absoluto. La noche en que apareció la Luna Verde, sus alas absorbieron un extraño reflejo que transformó su vuelo, otorgándole la capacidad de descifrar los secretos ocultos entre los muros del castillo.

Objetos encantados

Relorak

Oculto en los muros del castillo, Relorak dictaba el implacable paso del tiempo en los dominios de Drácula. Tras vigilar siglos de secretos y banquetes sin perder jamás un segundo, la llegada de la Luna Verde alteró su marcha, haciendo que sus agujas se movieran al compás de una fuerza desconocida.

Calyxor

No todos los fragmentos de la Luna Verde se solidificaron, algunos cayeron y continuaron transformándose hasta convertirse en materia viva. De esa energía nació Calyxor, un cáliz forjado por el poder que el castillo no pudo contener. El líquido en su interior se agita y responde a los fragmentos dispersos. Cuando la Luna Verde reapareció, su ojo se abrió.

Candravel

Candravel fue el candelabro principal del Gran Salón del castillo. Bajo su luz ocurrieron conspiraciones, brindis y traiciones que pocos se atrevían a recordar; cada una de sus velas parecía guardar un secreto distinto. La noche en que apareció la Luna Verde, sus llamas comenzaron a arder con un resplandor extraño y verdoso.

Orgleth

Las paredes del castillo aún guardan el eco de Orgleth, el majestuoso órgano del salón principal. Sus imponentes tubos solían inundar de música cada celebración de la corte, pero en la penumbra de la noche, los sirvientes juraban oír notas melancólicas brotar de sus teclas quietas. Con la llegada de la Luna Verde, ese sutil lamento se convirtió en un susurro continuo y viviente.

Vitrala

Vitrala fue una de las piezas más hermosas del castillo de Drácula. Desde lo alto del Gran Salón, la luz de la luna atravesaba sus cristales, tiñendo el suelo con colores extraños. En ocasiones, el brillo parecía cobrar vida en su interior. Cuando apareció la Luna Verde, su energía le dio vida a cada uno de sus fragmentos convirtiéndola en una mujer hermosa.

Baúl Mordrake

Durante siglos, el Baúl Mordrake fue el objeto más custodiado de las bóvedas del castillo. Permanecía cerrado con cadenas y candados, como si ocultara algo que jamás debía ser liberado. En algunas noches la madera vibraba levemente, pero cuando apareció la Luna Verde, una luz comenzó a brotar de sus cerraduras.

Exclusivos

Llave del Pasillo

No todos los fragmentos de la Luna Verde se solidificaron, algunos cayeron y continuaron transformándose hasta convertirse en materia viva. De esa energía nació Calyxor, un cáliz forjado por el poder que el castillo no pudo contener. El líquido en su interior se agita y responde a los fragmentos dispersos. Cuando la Luna Verde reapareció, su ojo se abrió.

Drácula, el Arquitecto del Pasillo

Drácula diseñó cada muro, corredor y secreto del castillo, manteniendo durante siglos el equilibrio entre las fuerzas que lo habitan. Pero incluso él olvidó uno de sus propios pasillos. Cuando apareció la Luna Verde, el mapa oculto despertó, la llave surgió y el Pasillo Mutante volvió a abrirse.

Estos son todos los 20 monstruos y objetos que hacen parte de la colección de figuras Secretos del pasillo mutante de paleta Drácula en 2026.