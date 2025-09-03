Todos los monstruos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula 2025

Ya sabemos que la colección de paleta Drácula 2025 lleva por nombre Secretos del bosque prohibido. Ahora vamos a ver todos monstruos o figuras que componen esta colección, dividida en los reinos de Pantano, Floral, Bestial, Rocoso y Vampírico. La lista de monstruos en la colección Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula 2025 incluye 31 figuras coleccionables en una variedad de colores. El viaje de Drácula por los portales que lo llevaron al futuro, al fondo del mar y por el Dracuverso ha terminado.
Sin embargo, de vuelta en su castillo activa la luna verde y con ella la apertura del bosque prohibido de la leyenda, que esconde una amplia selección de monstruos a los que solo el príncipe vampírico puede dominar.
Lista de monstruos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula
Reino Pantano: morada de las criaturas del agua
En la más profundo del bosque de Drácula, donde la niebla nunca se disipa, se encuentra el Reino Pantano. Sus aguas oscuras parecen tranquilas, pero bajo ellas se mueven criaturas que prefieren no ser vistas… a menos que tú te acerques demasiado.
Plathom
El espectro de las palmas
Venarth
La bestia venenosa
Nebrashkarn
El guardián del páramo
Noctalum
El árbol de las voces
Hexalga
La mutante verde
Narthuun
El intraterrestre
Reino Floral: el jardín que nunca duerme
Bajo la luz del sol, el Reino Floral es un espectáculo de colores. Sin embargo, cuando la noche cae, las pétalos se cierran y extrañas luces verdes aparecen entre las raíces. Dicen que son los espíritus de las plantas, cuidando su territorio.
Zelvira
La ninfa enredadera
Hiedriss
La serpiente floral
Voltheria
La carnívora de truenos
Cardantae
Las guerreras espinadas
Lotharax
El gólem dormido
Quirisdea
La orquídea zombi
Nekrophos
El pueblo necrofungi
Reino Bestial: rugidos entre los árboles
Si miras con atención el suelo, verás huellas enormes que no pertenecen a ningún animal conocido. Siguiéndolas, puedes encontrar claros donde el silencio es fan profundo que incluso los insectos guardan distancia.
Cenethra
Las hadas de la ceniza
Taralith
La tejedora insecto
Geltrion
Los dragones de hielo
Moheraidos
Los fantasmas campana
Ardanox
El enjambre azul
Reino Rocoso: guardianes de piedra
Se dice que algunas rocas del Reino Rocoso no han cambiado de lugar en miles de años… y otras, misteriosamente, aparecen en sitios nuevos de un día para otro. ¿Quién las mueve? Nadie lo sabe, pero sus sombras parecen vigilar cada rincón.
Mulkar
El duende de lodo
Ignarok
El diablillo de lava
Optaroc
La plaga de los mil ojos
Lutherion
El coloso de la luz
Monocrit
El oráculo de las rocas
Karnizul
El acechador del abismo
Reino Vampírico: la noche eterna
En el bosque más oscuro el sol rara vez se asoma. Las nubes oscuras y la niebla cubren el cielo, mientras figuras aladas cruzan velozmente entre las torres y los árboles. Nadie sabe si son murciélagos… o algo más.
Dracutánicus
Drácula botánico
Nubrakai
El parásito de la lluvia
Infernelle
La gárgola de las llamas
Noctariz
El elfo vampiro
Cavurnox
Los murciélagos de las raíces
Drakyra
La reina colmena
Drácula
El guardián de castillo
¿Dónde comprar la paleta Drácula?
Puedes comprar la paleta Drácula en almacenes de cadena, droguerías, heladerías y tiendas de barrio con productos Crem Helado, únicamente en territorio de toda Colombia. Si no logras comprarlas personalmente, puedes probar en la tienda en línea de Crem Helado (domicilios solo en Bogotá, Medellín y Manizales).
Otras tiendas virtuales para comprar la paleta Drácula 2025 con la promoción Secretos del bosque prohibido incluye droguerías La Rebaja, almacenes Éxito y –de manera presencial– por catálogo de Novaventa.
Al momento de comprar la paleta Drácula, recuerda que tiene un precio estándar de $5.000 pesos colombianos. La barra de chocolate Drácula tiene un precio de $3.300 pesos por unidad, mientras que el paquete de 18 Drácuwafer cuesta $13.900 pesos colombianos. 🦇