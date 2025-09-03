Todos los monstruos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula 2025

Ya sabemos que la colección de paleta Drácula 2025 lleva por nombre Secretos del bosque prohibido. Ahora vamos a ver todos monstruos o figuras que componen esta colección, dividida en los reinos de Pantano, Floral, Bestial, Rocoso y Vampírico. La lista de monstruos en la colección Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula 2025 incluye 31 figuras coleccionables en una variedad de colores. El viaje de Drácula por los portales que lo llevaron al futuro, al fondo del mar y por el Dracuverso ha terminado.

Sin embargo, de vuelta en su castillo activa la luna verde y con ella la apertura del bosque prohibido de la leyenda, que esconde una amplia selección de monstruos a los que solo el príncipe vampírico puede dominar.

Lista de monstruos de Secretos del bosque prohibido de paleta Drácula

Reino Pantano: morada de las criaturas del agua

En la más profundo del bosque de Drácula, donde la niebla nunca se disipa, se encuentra el Reino Pantano. Sus aguas oscuras parecen tranquilas, pero bajo ellas se mueven criaturas que prefieren no ser vistas… a menos que tú te acerques demasiado.

Plathom

El espectro de las palmas

Venarth

La bestia venenosa

Nebrashkarn

El guardián del páramo

Noctalum

El árbol de las voces

Hexalga

La mutante verde

Narthuun

El intraterrestre

Reino Floral: el jardín que nunca duerme

Bajo la luz del sol, el Reino Floral es un espectáculo de colores. Sin embargo, cuando la noche cae, las pétalos se cierran y extrañas luces verdes aparecen entre las raíces. Dicen que son los espíritus de las plantas, cuidando su territorio.

Zelvira

La ninfa enredadera

Hiedriss

La serpiente floral

Voltheria

La carnívora de truenos

Cardantae

Las guerreras espinadas

Lotharax

El gólem dormido

Quirisdea

La orquídea zombi

Nekrophos

El pueblo necrofungi

Reino Bestial: rugidos entre los árboles

Si miras con atención el suelo, verás huellas enormes que no pertenecen a ningún animal conocido. Siguiéndolas, puedes encontrar claros donde el silencio es fan profundo que incluso los insectos guardan distancia.

Cenethra

Las hadas de la ceniza

Taralith

La tejedora insecto

Geltrion

Los dragones de hielo

Moheraidos

Los fantasmas campana

Ardanox

El enjambre azul

Reino Rocoso: guardianes de piedra

Se dice que algunas rocas del Reino Rocoso no han cambiado de lugar en miles de años… y otras, misteriosamente, aparecen en sitios nuevos de un día para otro. ¿Quién las mueve? Nadie lo sabe, pero sus sombras parecen vigilar cada rincón.

Mulkar

El duende de lodo

Ignarok

El diablillo de lava

Optaroc

La plaga de los mil ojos

Lutherion

El coloso de la luz

Monocrit

El oráculo de las rocas

Karnizul

El acechador del abismo

Reino Vampírico: la noche eterna

En el bosque más oscuro el sol rara vez se asoma. Las nubes oscuras y la niebla cubren el cielo, mientras figuras aladas cruzan velozmente entre las torres y los árboles. Nadie sabe si son murciélagos… o algo más.

Dracutánicus

Drácula botánico

Nubrakai

El parásito de la lluvia

Infernelle

La gárgola de las llamas

Noctariz

El elfo vampiro

Cavurnox

Los murciélagos de las raíces

Drakyra

La reina colmena

Drácula

El guardián de castillo

¿Dónde comprar la paleta Drácula?

Puedes comprar la paleta Drácula en almacenes de cadena, droguerías, heladerías y tiendas de barrio con productos Crem Helado, únicamente en territorio de toda Colombia. Si no logras comprarlas personalmente, puedes probar en la tienda en línea de Crem Helado (domicilios solo en Bogotá, Medellín y Manizales).

Otras tiendas virtuales para comprar la paleta Drácula 2025 con la promoción Secretos del bosque prohibido incluye droguerías La Rebaja, almacenes Éxito y –de manera presencial– por catálogo de Novaventa.

Al momento de comprar la paleta Drácula, recuerda que tiene un precio estándar de $5.000 pesos colombianos. La barra de chocolate Drácula tiene un precio de $3.300 pesos por unidad, mientras que el paquete de 18 Drácuwafer cuesta $13.900 pesos colombianos. 🦇