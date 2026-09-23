Lo mejor que pudo hacer The Pokémon Company contra los revendedores de cartas, fue masificar las variantes «raras»

Los revendedores del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon se han quejado sin cesar de que el nuevo set Celebración 30.º Aniversario de la franquicia ha sido demasiado generoso con las cartas raras, impidiéndoles así obtener ganancias usureras a los acaparadores. El lanzamiento del set estuvo acompañado por el habitual frenesí de los revendedores por hacerse con existencias para obtener un beneficio rápido. Largas colas en Estados Unidos y Reino Unido dejaron a su paso a otros interesados sin una sola carta de la expansión. O por lo menos no en las tiendas.

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It's like wild chickens during feeding times 😭😭 pic.twitter.com/HQ0fUsNGH8 — Frost (@FROSTBlTING) September 17, 2026

No pasó mucho tiempo para que los coleccionistas descubrieran rápidamente que las cartas raras del set 30.º aniversario no eran tan raras como presumían. The Pokémon Company se esforzó de verdad para combatir el mercado habitual de reventa, haciendo que las cartas principales del set se obtuvieran con mayor facilidad.

Las únicas cartas que ahora se revenden por cifras que rondan los miles de dólares son las tres cartas con silueta de Mew: Azul ($5000 USD), Roja ($4000 USD) y Verde ($3500), que sí parecen tener una baja probabilidad de aparición. Los precios de reventa de todo lo demás caen muy por debajo de los 220 dólares. Una cifra muy lejana a los miles de dólares vistos en sets anteriores.

Esta es una excelente noticia para la mayoría de los aficionados, que podrán completar sus colecciones con la mayor parte de las cartas, en lugar de ver cómo varias de ellas quedan fuera de su alcance. Los acaparadores que invirtieron miles de dólares esperando obtener un margen de beneficio enorme, «a llorar en la llorería».

ありえんすぎ見て😭😭😭お店の前に大量のポケカが捨てられてたんやけどこの子達って価値がなくて捨てられたってこと？金儲けのために買われて？は~ありえん😭😭😭資源も無駄だけど掃除する人のことも考えてなくてなに😭😭😭そして捨てられたポケモンの気持ち考えて😭😭😭#ポケカ #転売ヤー pic.twitter.com/fwr3ssSFuH — 瑠衣 (@lu1_shikoten) September 20, 2026 Mientras las tiendas se quedaban sin cartas, muchas otras eran arrojadas a la calle por compradores que no pudieron valorizar sus cartones.

Un fan sugirió que las altas probabilidades de obtener cartas valiosas en la colección del 30.º aniversario favorecerían la rentabilidad a largo plazo. Esto porque la gran cantidad de cartas raras atraerá a más niños y posibles coleccionistas, aunque la situación inevitablemente cambiará en el futuro. «Al final, lo importante es que la gente se divierta, y esta colección debería aportar el soplo de aire fresco que la afición necesita. Cuanto más se divierta la gente, más tiempo permanecerá en ella; y cuanto más tiempo mantengan el interés, más se revalorizarán nuestras inversiones».