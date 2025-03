Todo lo que necesitas saber sobre la localización del Juego de Cartas Pokémon en América Latina

Pokéƒmon TCG o en español, Pokémon JCC (Juego de Cartas Coleccionables) por fin se ha localizado a Español de América Latina. Este hito, muy importante para el público de nuestra región se convierte en el principio de la esperada localización de productos de Pokemon para nuestra región que recién fue anunciada hace unas semanas.

Gracias a The Pokémon Company International, tuvimos la oportunidad de conversar en persona en exclusiva para Colombia, y junto a un grupo de medios de toda la región, con Tomás Cortijo, el máximo responsable de Pokémon en Latinoamérica, en las oficinas de México. Durante la entrevista, nos compartió detalles sobre la distribución de la franquicia en Colombia, México, Argentina, Chile y otros países de la región.

¿Cómo se logró tener las cartas regionalizadas?

Tiene que ver con la importancia que le damos a América Latina, es una de las regiones “foco” y es parte de nuestra misión de unir al mundo a través de Pokémon. Como conjunto de la compañía llegó la decisión de que era importante para nosotros mejorar el servicio a América Latina proveyendo una localización que resuene más con los jugadores locales.

¿La decisión fue por los números? ¿De donde viene más que nada?

Se da porque tenemos uno de los de la base de fans más grande del mundo y más animada del mundo. Entonces tomó la decisión de mejorar el servicio. Gracias.

¿Qué hace diferente la Comunidad Latinoamericana y por qué sigue creciendo?

La Comunidad de América Latina es una de las más apasionadas de todas. La cantidad deengagement que hay es increíble y por eso queremos seguir enfocándonos y mejorando lo que les brindamos. El ejemplo lo tenes ya el año pasado, Pokémon GO, ahora TCG, Leyendas Z-A, ahora en septiembre. Todas cosas buenas viniendo para la región.

¿Cómo ha evolucionado el mercado del juego de cartas en América Latina?

Ha evolucionado mucho, creció. Es uno de los mercados que ha crecido más rápido y tiene que ver con el juego de cartas coleccionable y también tiene que ver con la Comunidad y el esfuerzo que estamos haciendo nosotros para que sea una experiencia multinivel, que antes era por ahí un poquito más de nicho, pero nosotros con la inclusión de las opciones digitales y un montón de formatos de producto para diferentes niveles de engagement. Es que llegamos donde estamos ahora. Tenemos un ecosistema que es TCG Live, TCG pocket, el juego físico de cartas y aparte todo el sistema de juego organizado que tenemos que también ha crecido de manera increíble en la región, en la mayoría de los países realmente. En casi todos los barrios tenés un lugar donde podés ir a jugar una liga de Pokémon estos días.

Sobre la localización ¿Cómo lograron unificar el español para toda América Latina pese a los modismos regionales?

Lo primero que tenemos es un equipo de varias personas de diferentes países de América Latina y estamos siempre chequeando qué es lo más apropiado o qué es lo que va a resonar más a través de la región, sabiendo que también hay regionalismos para cada país y que nunca va a ser perfecto.

¿Trabajaron con gente del doblaje del anime para homologar términos?

Nosotros trabajamos con los términos no solo de TCG, sino de todas las propiedades que tenemos.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando en la traducción?

Lo único que te puedo decir, no te puedo dar precisión, pero es un proyecto que tomó más de 1 año trabajo. Fueron varios años de trabajo en total para que llegara.

¿La llegada de aventuras compartidas significa que solo se venderán las cartas en español latinoamericano?

La distribución de las cartas en inglés no va a cambiar en nada. Va a seguir como está en todos los países. Hay disponibilidad en inglés. Lo que vamos a hacer es agregar el español latinoamericano a la distribución en todos los países pero la disponibilidad de las cartas en inglés no va a cambiar.

Es decir, ¿Aventuras compartidas estará disponible en español y en inglés en América Latina?

Correcto.

¿Se encontrarán ambas versiones en las tiendas?

Va a depender de cada retailer. Va a depender de cada cadena y de cada tienda en particular. Hay tiendas que se enfocan en una cosa en particular y otra que se enfoca en otra. Si vas a una tienda como Walmart, que se enfoca en familias y niños pequeños que están aprendiendo y a alguien casual tengan más disponibilidad en español, pero no te puedo decir qué tienda va a tener qué.

¿Van a estar disponibles para el mercado hispano en Estados Unidos?

Por ahora, la distribución de español latinoamericano es exclusiva para América Latina.

¿Se van a reimprimir los sets antiguos al español latinoamericano?

Vamos a traducir todas las cartas nuevas que salen a partir de ahora y usarlas en todo el contenido nuevo que sale a partir de ahora.

¿Cómo va el proceso de distribución? ¿A fin de mes estarán disponibles en tiendas de Latinoamérica El Set de Aventuras Compartidas?

Va en camino. Lo que me dicen es que todo lo que está para el pre release, que son los torneos de lanzamiento, ya está todo listo. Así que estamos esperando que en casi todos los lugares, excepto alguna excepción, esté a tiempo el 28 de marzo.