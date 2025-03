Los memes de Bob Sponja llegan en forma de cartas de Magic: the Gathering

A mitad de febrero de este año conocimos los sets de comandantes de Magic: the Gathering inspirados en personajes de la franquicia Final Fantasy. Ahora, Magic: the Gathering continua su expansión a través de su línea «Universes Beyond», la cual está vez está incluyendo personajes de la serie de Nickelodeon Bob Esponja.

¿Cómo son y cuáles son las cualidades de las cartas de Bob Esponja que llegarán a Magic: the Gathering?

En lugar de introducir nuevas mecánicas o cartas originales, la colección de Bob Esponja se enfoca en adaptar cartas ya conocidas de Magic: the Gathering con los diseños de la serie de Nickelodeon. Gracias a esto, las cartas de la colección de Bob Esponja serán más que simples elementos de colección para los fanáticos del juego de cartas de Wizards of the Coast y Hasbro. Adicionalmente, como en la serie, el humor es una parte fundamental de la colección de cartas de Bob Esponja en Magic: the Gathering. Ya que, como se puede evidenciar a simple vista, muchos de los diseños de las cartas están inspirados en algunos de los memes más conocidos de del señor de los pantalones cuadrados.

A continuación, pueden ver algunas de las cartas de la línea “Universes Beyond” inspiradas en la franquicia Bob Esponja:

¿Cuándo salen o estarán disponibles las cartas de Bob Esponja para Magic: the Gathering?

Wizards of the Coast y Hasbro han revelado que la colección de cartas de Bob Esponja para Magic: the Gathering está programada para ser lanzada el lunes 24 de marzo a las 11:00 A.M. hora de Colombia en la página oficial de Secret Lair. El precio de la colección de cartas normales tendrá uncosto de $29,99 dólares. Mientras tanto, las cartas foil tendrán un precio de $39,99 dólares. A diferencia de otras colecciones recientes de Universes Beyond, que incluyen lanzamientos de colecciones completas, las de Bob Esponja tendrán una producción limitada.

Vía: Dualshockers