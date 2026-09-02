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Los peluches de Frog, Robo y Nu de Chrono Trigger ya se pueden reservar, con otra buena cantidad de productos

Nostalgia en el tiempo.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Después de las figuras coleccionables de Crono y Marle, que estarán disponibles a partir de septiembre, el turno es para los peluches de Chrono Trigger, otros dos personajes del equipo Crono y un enemigo. Square Enix ya había revelado previamente a Frog, Robo y Nu. El peluche de Frog captura su icónica apariencia y noble expresión, además de presentar detalles en su vestimenta. El peluche de Robo muestra su distintivo diseño mecánico y su chasis redondo, mientras que el de Nu refleja al pequeño en todo su esplendor. Lamentablemente no hay figuras anunciadas o peluches de Lucca y Ayla, solo soportes acrílicos.

Estos tres peluches saldrán a la venta el 28 de febrero del 2027. El peluche de Nu tiene un precio de $14 USD, Frog de $19 USD y Robo de $24 USD y se pueden reservar a través de Hobby-Genki.

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Aquí un listado de otros productos de Square Enix basados en Chrono Trigger:

El pasado 11 de marzo el juego cumplió 31 años desde su lanzamiento en Super Famicom. Del ‘Dream Team’ que dio vida al juego original, Hironobu Sakaguchi trabaja aparte en su compañía Mistwalker y el diseñador de personajes Akira Toriyama ya no está entre nosotros. Solo Yuji Horii de Dragon Quest labora actualmente en Square Enix, mientras que el compositor Nobuo Uematsu poco a poco se va retirando de la industria.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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