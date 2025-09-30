Los primeros 30 años de PlayStation son retratados en este nuevo libro fotográfico

Sony Interactive Entertainment anunció PlayStation: The First 30 Years, un libro de fotografía de 400 páginas, gran formato y tapa dura, que se publicará en la temporada de primavera de 2026. PlayStation: The First 30 Years es la crónica visual definitiva de la consola de videojuegos de Sony, que celebra su trigésimo aniversario con un acceso sin precedentes al archivo de prototipos de investigación y desarrollo, bocetos conceptuales y modelos de producción de la compañía.

A lo largo de 400 páginas de gran formato, el libro presenta consolas, mandos y estudios de diseño inéditos, desde las primeras maquetas experimentales que nunca salieron del estudio, hasta las formas perfeccionadas de la consola PlayStation, llegando hasta la consola PlayStation 5.

Junto a estas imágenes, se incluyen las opiniones de los ingenieros y diseñadores que forjaron la identidad de PlayStation, como Ken Kutaragi, Teiyu Goto y Yujin Morisawa, que revelan las decisiones creativas y técnicas detrás de algunos de los equipos más emblemáticos de la historia de los videojuegos. Disponible en Edición Estándar a $125 USD y Edición Deluxe a $325 USD, limitada a 1994 ejemplares (guiño a la fecha japonesa de lanzamiento); esta última con encuadernación expuesta, caja de presentación tipo almeja e impresiones exclusivas.

Las impresionantes imágenes del libro fueron capturadas por el fotógrafo Benedict Redgrove, seleccionado para este proyecto tras su célebre publicación de 2019, NASA: Past and Present Dreams of the Future. PlayStation: The First 30 Years cuenta con la dirección artística de Michael C. Place y el diseño de Nicole Motby, en colaboración con Studio.Build. Place es reconocido por crear el empaque del juego de lanzamiento de PlayStation, WipEout, así como de sus secuelas WipEout 2097 y WipEout 3.

Esta publicación se ha producido en colaboración directa con PlayStation y es exclusiva de Read-Only Memory.