Aunque la temporada 2 de la serie de League of Legends ya fue confirmada, todavía falta mucho para que podamos verla en Netflix. Si no pueden esperar y necesitan más Arcane ya, pronto podrán revivir algunas de sus escenas en las cartas de Magic: The Gathering que nos presentará Secret Lair.

Esta colaboración de dos partes toma cartas conocidas en nuevas versiones que dejan de lado su arte original para presentar escenas de la serie en su lugar, con escenarios conocidos y personajes como Jinx, Vi, Jacen y Viktor.

Las cartas que conforman esta edición son las siguientes:

1x Path to Exile

1x Rhystic Study (“Unstable Harmonics”)

1x Duress

1x Seize the Day (“Round Two”)

1x Krosan Grip (“Denting Blows”)

1x Counterflux

1x Thran Dynamo (“The Hexcore”)

También existe un paquete de cinco tierras.

De momento no se ha anunciado el lanzamiento de estas versiones en español. Si de todos modos están interesados, pueden adquirirlas mediante el sitio web oficial de Secret Lair.

La edición Secret Lair de cartas de Magic: The Gathering con imágenes Arcane: League of Legends se pondrán a la venta el lunes 29 de noviembre de 2021 al medio día. El paquete básico de las siete cartas o cinco tierras tiene un costo de $29.99 dólares (aproximadamente 120.000 pesos colombianos). Las ediciones ‘foil’ costarán 10 dólares más.

Esperamos conocer pronto cómo será la segunda parte de esta colaboración.

Fuente: sitio web oficial de Secret Lair