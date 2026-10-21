Makoto también cuenta con su figura grande Pop Up Parade Queen L de Persona 5 Royal

Los productos y figuras coleccionables de Persona 5 Royal siguen apareciendo para robar tu corazón y no nos ponemos bravos por los diseños de Shigenori Soejima, el principal artista detrás de éxitos de Atlus como la saga Persona, el ‘spin-off’ Catherine y Metaphor: ReFantazio. La arcana de la Sacerdotisa y presidenta del consejo estudiantil, Makoto Niijima, en su identidad de Ladrona Fantasma, Queen, también cuenta con una figura Pop Up Parade de mayor tamaño que la original, perteneciente a la línea ‘L’, de la que hacen parte otros personajes como Ann Takamaki y Rikka Takarada de SSSS.Gridman.
Basada en Persona 5 Royal, la figura coleccionable Pop Up Parade L de Queen por parte de Good Smile Company pertenece a una serie que adopta el mismo enfoque asequible para personajes favoritos y les da vida en un tamaño más grande. Esta figura mide poco menos de 23 cm de alto y muestra a la reina con su atuendo azul oscuro y negro, manopla con púas, botas altas, antifaz y bufanda larga, lista para impartir justicia en el Instituto Shujin.
La figura se puede conseguir en Japón por un precio de 11.790 yenes, pero también puedes optar por tiendas más cercanas como Amazon, un tanto más costosa, por lo que es mejor considerar traerla directamente de Japón, aunque pagando más por el envío.