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Marin Kitagawa de My Dress-Up Darling ahora tiene una impresionante estatua a escala real 1:1 de Prime 1 Studio

Sube la ansiedad de Gojo-kun.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Prime 1 Studio, fabricante de estatuas japonesas de alta calidad, presentó un nuevo producto durante su evento en línea Next Level Showcase XIX. La popular serie de anime My Dress-Up Darling contará con una nueva incorporación a la línea ‘Life-Scale Masterline’, que más allá de figuras coleccionables son literalmente estatuas de alta calidad a tamaño real. Como era de esperarse, la elegida para este menester es la reina del cosplay Marin Kitagawa a escala 1:1.

La estatua de Marin Kitagawa a tamaño real de Prime 1 Studio ya se había mostrado anteriormente en diversos eventos, pronto abrirá disponibilidad de reservas pero hasta el momento se desconoce su precio final. Fácilmente podría llegar a los 150 mil yenes o mil dólares, no nos sorprendería. Según la información actual, la estatua mide 164 cm, recreando fielmente la estatura de Marin en el ‘manga’ y ‘anime’. Reproduce meticulosamente detalles como sus ojos brillantes, sus elaborados pendientes, las pulseras y el diseño de sus uñas.

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Marin Kitagawa estatua real
Marin Kitagawa estatua real
Marin Kitagawa estatua real

El atuendo incluye su uniforme confeccionado con tela auténtica, el cual puede retirarse y cambiarse por el conjunto de bikini que luce en la escena de las medidas del segundo episodio. Por supuesto no hay Gojo-kun experto en confecciones y pintura de muñecas Hinamatsuri para complementar la escena, pero todo depende de saberla –y en especial poderla– ubicar en un lugar protegido del sol y las altas temperaturas.

Marin Kitagawa estatua real
Marin Kitagawa estatua real

La estatua de Marin Kitagawa ‘Life-Scale Masterline’ a escala real 1:1 de Prime 1 Studio abriría sus reservas en el cuarto trimestre del 2026, posiblemente para temporada de fiestas.

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Reina del cosplay

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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