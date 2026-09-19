Marin Kitagawa de My Dress-Up Darling ahora tiene una impresionante estatua a escala real 1:1 de Prime 1 Studio

Prime 1 Studio, fabricante de estatuas japonesas de alta calidad, presentó un nuevo producto durante su evento en línea Next Level Showcase XIX. La popular serie de anime My Dress-Up Darling contará con una nueva incorporación a la línea ‘Life-Scale Masterline’, que más allá de figuras coleccionables son literalmente estatuas de alta calidad a tamaño real. Como era de esperarse, la elegida para este menester es la reina del cosplay Marin Kitagawa a escala 1:1.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

La estatua de Marin Kitagawa a tamaño real de Prime 1 Studio ya se había mostrado anteriormente en diversos eventos, pronto abrirá disponibilidad de reservas pero hasta el momento se desconoce su precio final. Fácilmente podría llegar a los 150 mil yenes o mil dólares, no nos sorprendería. Según la información actual, la estatua mide 164 cm, recreando fielmente la estatura de Marin en el ‘manga’ y ‘anime’. Reproduce meticulosamente detalles como sus ojos brillantes, sus elaborados pendientes, las pulseras y el diseño de sus uñas.

El atuendo incluye su uniforme confeccionado con tela auténtica, el cual puede retirarse y cambiarse por el conjunto de bikini que luce en la escena de las medidas del segundo episodio. Por supuesto no hay Gojo-kun experto en confecciones y pintura de muñecas Hinamatsuri para complementar la escena, pero todo depende de saberla –y en especial poderla– ubicar en un lugar protegido del sol y las altas temperaturas.

La estatua de Marin Kitagawa ‘Life-Scale Masterline’ a escala real 1:1 de Prime 1 Studio abriría sus reservas en el cuarto trimestre del 2026, posiblemente para temporada de fiestas.